Un jubilado, rotundo sobre su experiencia con el Imserso: “A primera hora ya habían reservado toda Andalucía”

Este 6 de octubre empieza el plazo para reservar cupo para la temporada de viajes del Imserso 2025-2026, para aquellos jubilados que residan en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Los residentes de las demás comunidades autónomas, deberán esperar al 8 de octubre para reservar sus cupos de las 875.213 plazas disponibles en esta temporada.

No obstante, un grupo de jubilados contó al Heraldo de Aragón su experiencia con esta gestión destacando que es sumamente frustrante este proceso, ya que las plazas a ciertos sitios se agotan con excesiva rapidez.

"Esto no puede ser"

El hecho tuvo lugar en el año 2024, alrededor de estas mismas fechas. El primer jubilado que habló fue contundente con su crítica: "Es lo mismo todos los años, nosotros vamos al segundo turno que es el segundo día, pues ya no hay nada".

"Te queda que si en enero en no sé dónde en una playa que pasas más frío que aquí, entonces esto no puede ser, es que lo hacen de una manera que el primer día ya no quedan viajes", sentenció el jubilado.

Como fue expuesto anteriormente, el día de reserva depende de la comunidad autónoma. Por esto, aquellos a los que les corresponde un plazo más tardío, pueden llegar a encontrarse en la situación de este jubilado.

En este caso, los residentes de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia, son quienes se enfrentan a esta situación teniendo como pistoletazo de salida el 8 de octubre.

"He intentado reservar yo mismo por internet, pero quería ir con unos amigos y somos incompatibles en cuanto a los destinos y no lo he podido coger", expresó otro jubilado.

A consecuencia de esto, el pensionista se encontró con que, al ir a una agencia de viajes a reservar, "ya no quedaban plazas".

En la misma línea, una jubilada expresó que "hemos intentado y no había nada". Agregó que "estamos apuntados a una lista de espera, pero a ver qué pasa, nos han dicho que nos vayamos pasando por aquí (las oficinas del Imserso)".

"A primera hora ya habían cubierto toda Andalucía, que es lo que nos gusta, entonces tenemos que esperar a ver si hay alguna baja o algo", señaló otro de los pensionistas que aquel día esperaba poder reservar su viaje.

Para entrar en las listas de espera se debe solicitar la participación y esperar a que el Imserso notifique la disponibilidad. Sin embargo, esto no garantiza una plaza inmediata.

A raíz de esto, otros jubilados optan por esperar y ver las opciones que quedan disponibles: "Lo que pretendemos es que cuando nos interese, no hoy que es el día que teníamos que haber corrido a apuntarnos, mirar lo que queda y apuntarnos a lo que haya", manifestó otra jubilada.