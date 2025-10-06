Thomas Roiderer, jefe de carpa del Oktoberfest: “No es verdad que demos cerveza sin alcohol a los más borrachos”

Montaje de Thomas Roiderer con el interior de una carpa del Oktoberfest. Valentín Bustos

El mayor festival de la cerveza ha cerrado sus puertas tras 16 días. Una edición atípica, en la que un día hubo que desalojar el recinto por exceso de aforo, y otro hubo que retrasar la apertura por una alerta de bomba.

Pese a ello, un año más, millones de litros de cerveza han sido consumidos en el Oktoberfest. Y hay una creencia que dice que, cuando la gente está muy borracha, los camareros les sirven cerveza sin alcohol.

“No es verdad que demos cerveza sin alcohol a los más borrachos”, afirma a EL ESPAÑOL Thomas Roiderer, jefe de la carpa de la cervecera Hacker-Pschorr.

“Para eso está la policía”

Son 16 los días en los que el recinto ferial está abierto y en los que, por término medio, suele haber siete millones de visitantes. Cantidad similar a los millones de litros de cerveza que se suelen consumir.

Conviene recordar que son solo seis las marcas cerveceras que están presentes en el Oktoberfest: Paulaner, Augustiner, Löwenbräu, Spaten, Hofbräu y la ya citada Hacker-Pschorr. Y cada marca la elabora según sus propias normas.

Con tanta gente, es normal que alguna se pasa de la raya. Pero eso no significa que los camareros tengan la orden de rebajar su borrachera con cerveza sin alcohol.

“No, no damos cerveza sin alcohol a los más borrachos”, reitera Roiderer. Y añade: “Para controlar a estas personas está la policía”.

Una de las cocinas del Oktoberfest. Valentín Bustos

Hablando de camareros y otro personal, son unas 275 personas las que suelen trabajar en cada una de las 14 grandes carpas con capacidad entre 6.000 y 7.000 personas. “Cocineros y lavaplatos son difíciles de encontrar”, añade a este medio Thomas Roiderer.

En el caso de los camareros, y en la carpa que dirige Roiderer, no hay españoles. Predominan los austriacos. Personal con experiencia que puede llevar hasta 10 jarras de un litro de una tacada, aunque se han llegado a servir 14 a la vez.

Tres tanques de cerveza de 28.000 litros

¿Y cómo llega la cerveza a las carpas? Hay varios sistemas. Pero el más curioso es uno que creó Paulaner alrededor de hace tres lustros. Dicho sistema de tuberías tiene una longitud de aproximadamente unos 200 metros.

“Cada noche se renuevan a la vez tres tanques de cerveza que están en una de las carpas con capacidad de unos 28.000 litros de cerveza”, confirma a EL ESPAÑOL Christian Höflinger, maestro cervecero de Paulaner Brewery Group.

Camarero del Oktoberfest. Valentín Bustos

Son camiones los que descargan el líquido elemento en los tanques. “Llega a una temperatura de 0º y, pasadas 24 horas, sólo sube medio grado. A los clientes llega a una temperatura de 1,5º-2º”, añade Höflinger.

¿Y cuál es el método que se usa para saber cuál es la cantidad a rellenar en los tres tanques antes citados? Pues mediante una báscula, que está debajo de los mismos, y que muestra la cantidad que todavía está dentro.

“Los tanques sólo se recargan en una hora. Antes de inventar el sistema, ese tiempo solía superar las cinco horas. Además, así controlamos mejor la temperatura y la presión, además de la espuma”, subraya el maestro cervecero de Paulaner Brewery Group.