Rafael, trabajador de la construcción, sobre la falta de mano de obra: “Está subiendo los precios de la vivienda”

El problema de la falta de oferta de la vivienda tiene muchos puntos de origen, pero el principal está relacionado con que hay una importante falta de mano de obra en el sector de la construcción, lo que dificulta resolver la escasez de inmuebles.

Por esto, Rafael Martínez, presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria (AECOP), expuso que esto ha encarecido los precios y ha creado nuevas formas de negocio en este sector.

"Hay una tendencia a comprar vivienda barata e incluso ha habido gente aquí que fomenta esa práctica", señaló el empresario en laSexta Xplica.

"Es dinero fácil"

Martínez destacó que el tema de la vivienda "lo veo muy complicado", explicó que esta dura valoración se debe a que "tenemos muy poquita mano de obra y claro, pues la poquita mano de obra que hay, pues está encareciendo mucho los precios".

El empresario, reveló que una de las grandes tendencias del mercado inmobiliario: "Comprar viviendas relativamente baratas y alquilarlas como están".

"¿Por qué esta tendencia? Porque ahora mismo se alquila todo, entonces ¿Qué necesidad tienes de gastar e invertir dinero en mejorar una vivienda si resulta que la vas a alquilar por 800 euros, te vas a gastar 50.000 euros y vas a sacar 100 euros? No merece la pena", expuso.

Con esto, volvió a recalcar que existe una tendencia a comprar "vivienda barata" y alquilarla. Esto, a su vez, señaló el experto, no es una práctica llevada a cabo por "grandes fondos buitre", sino más bien por "los propios españoles".

En su gran mayoría, los que optan por este tipo de opciones de negocio suelen ser inversores inmobiliarios o particulares que compran inmuebles con este objetivo de alquilarlos y "sacar una rentabilidad".

"Más buitres que los fondos buitres, somos las propias personas", manifestó Martínez, "porque somos el país de la picaresca y nos gusta mucho el dinero y el dinero fácil".

Además de esto, comentó que otra tendencia actual en el mercado inmobiliario consiste en la venta de habitaciones, es decir, en vez de ser propietario de un piso se es propietario de una habitación de dicho piso.

En ocasiones se ponen de acuerdo un grupo para comprar las habitaciones y así, en cierto sentido, ser propietarios de un piso. "Ya solo nos queda vender los armarios empotrados y las arquetas", comentó Martínez con ironía.

Así, el problema de la vivienda en España constituye un círculo vicioso en el cual para satisfacer la demanda es preciso construir más vivienda y para ello es necesaria más mano de obra en el sector de la construcción.

La realidad es que este tipo de negocios, al igual que las casas prefabricadas, la compra de viviendas okupadas o el alquiler de habitaciones, son un resultado directo a la escasez de oferta en el mercado inmobiliario.

Por esto, también al menos el 56% de las hipotecas que se piden, según declara el programa de laSexta Xplica, son para invertir en una vivienda en vez de para comprar un inmueble para vivir.

Al no haber suficientes viviendas para abastecer toda la demanda, aparecen nuevas alternativas de negocio. Un ejemplo de esto es China, uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo, principalmente por el mismo problema de falta de oferta y una alta demanda.

Esto, llevó a que se crearan los 'nano pisos'. Estos son viviendas de extremadamente compactas, de entre 7 y 11 metros cuadrados, que se alquilan a precios mucho más bajos que un inmueble convencional.

Así, nacen como una oportunidad de vivienda para jóvenes, extranjeros, familias con bajos recursos o, en general, para aquellos que ven imposible el acceso a una vivienda más grande.