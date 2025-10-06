El éxito del Máster de EL ESPAÑOL: "Los periodistas tenemos que servirnos de la IA, no servirla a ella"

De izquierda a derecha, los asistentes a la inauguración del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL: Guillermina, Gustavo, Eva, Jaime, Fernanda, el director del posgrado, Miguel Ángel Mellado; Lucía, Kitti, Sandro, Luis, Cristian, Fernando, Gerard, Matéo y Mar. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Este lunes ha comenzado la tercera edición del Máster de Periodismo Multimedia con IA aplicada de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela. Sus 14 alumnos han asistido a la primera clase de este curso 25/26 que constará de cuatro meses de campus y siete en la redacción de este diario. Además, el posgrado pondrá énfasis en el uso de la inteligencia artificial.

El director del Máster, Miguel Ángel Mellado, ha inaugurado el nuevo curso poniendo el acento en estas tecnologías emergentes, cuyo protagonismo este año será mucho mayor dentro del posgrado: "Los periodistas tenemos que servirnos de la IA, no servirle a ella. Si no, seremos prescindibles".

En este sentido, Mellado ha transmitido a los estudiantes la importancia de "esforzarse para desarrollar un periodismo diferenciado y diferenciador, y conseguir ofrecer un valor añadido: clave en tiempos de IA".

Y es que el máximo responsable del Máster ha asegurado que "la clave está en atreverse a saber los secretos de la inteligencia artificial sirviéndonos de ella", y por esa razón, ha resaltado las "más de 30 horas de enseñanza en el Laboratorio de IA".

"Como periodistas, tenéis que poner lo mejor de vuestro esfuerzo para conocer estas herramientas que nos permitirá ganar tiempo para investigar más y escribir mejor", ha recalcado Mellado.

El director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, Miguel Ángel Mellado, inaugura su tercera edición. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Por otro lado, Miguel Ángel Mellado, que fue director de información de EL ESPAÑOL, ha insistido en otro aspecto clave del posgrado: su carácter eminentemente práctico.

Se ha detenido en este apartado para destacar la dilatada experiencia de cada uno de los más de 50 profesores que participarán impartiendo sus conocimientos, todos ellos periodistas en activo.

De manera que los estudiantes "aprenderán a escribir para las diferentes secciones, ya que van a pasar por aquí todos los redactores jefes y subdirectores de EL ESPAÑOL".

Pero la clave está en que, de los once meses que dura el Máster, siete están destinados a Prácticas en la redacción, donde cada uno de los alumnos se adiestrará como profesional de la información a través de distintas secciones.

El curso 25/26 superará las 1.000 horas en las que los estudiantes conocerán de primera mano cómo es la vida y el trabajo en una redacción mientras aprenden a hacer periodismo al más alto nivel.

Además, una parte de los contenidos lectivos se desarrollará en el mismo diario, como sucederá en el estudio audiovisual instalado en la sede del periódico, ubicada en la Avenida de Burgos (Madrid).

Resulta significativo el carácter internacional que ha adquirido el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL: los alumnos proceden, además de España, de diferentes lugares de América y Europa. Todos ellos, al acabar el curso serán diplomados en Periodismo Multimedia y en Inteligencia Artificial aplicada.

Los estudiantes, que se han mostrado especialmente cautivados por el potencial práctico del posgrado, son Guillermina Leudesdorf, Cristian González, Eva Calzadilla, Jaime González, Fernando González, Gustavo Molina, Sandro Hervás, Gerard Rengel, Matéo García, Lucía Tuñas, Luis Ezcurra, Kitti Udvaros, Mar Benavente Ysart y Fernanda Villavicencio.

El taller de redacción de EL ESPAÑOL en la Universidad Camilo José Cela. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Al final de la inauguración, algunos de ellos han expresado las grandes expectativas que depositan en el Máster. Luis Ezcurra, ingeniero de telecomunicaciones, ha subrayado su interés en "aprender de verdad a investigar y ver desde dentro cómo se 'cuece' la información".

De una forma similar, Lucía Tuñas, una joven periodista procedente de Gijón, ha puesto en valor que "esta formación nos va a enseñar la parte práctica desde el principio, no como nos sucedió en la facultad".

Por su parte, Kitti Udvaros, procedente de Hungría y que ha trabajado en puestos de responsabilidad en la Embajada en Madrid, alaba la posibilidad de "aprender las técnicas y herramientas digitales que me faltan por conocer, así como adquirir más experiencia en IA".

En esta línea, Fernanda, periodista argentina, expresa que espera que esta formación les ayude a "vencer los prejuicios que ella misma expresó que existen sobre la inteligencia artificial y poder tener un pensamiento crítico con más datos". Además, Mar Benavente, hispanochilena, señaló que esperaba que el Máster le sorprendiera.

Miguel Ángel Mellado ha cerrado la inauguración del Máster poniendo el énfasis en la ética necesaria en el periodismo, en unos tiempos en los que todo parece valer: "Tenemos que ser valientes frente a la mentira, escribir con moderación, comprobar todos los datos 'hasta si tu madre te quiere' y actuar pensando en el beneficio de la sociedad".