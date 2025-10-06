Un economista no se corta y alerta a España sobre los impuestos: "La idea es tenerte rehén, preso y subordinado"

El debate de los impuestos en España polariza a la sociedad. En función de tu ideología y de la capa de la sociedad a la que pertenezcas, los tributos se convierten en una carga o en una bendición.

En este sentido, el economista Juan Ramón Rallo se ha mostrado radicalmente en contra del sistema de impuestos en España. Asegura que el objetivo del Estado es imponer una tarifa a los ciudadanos para que no puedan actuar en libertad y sus ahorros estén limitados.

"La idea es la siguiente: Te quito y luego te doy para tenerte rehén, preso, atrapado, leal o subordinado", afirma con contundencia el Doctor en Economía y profesor universitario.

Estado del bienestar

En una entrevista con el podcast Tu Minuto Económico, ha explicado que la carga impositiva se ha ampliado en los últimos años, sobre todo desde que cogió fuerza la propuesta económica del estado del bienestar.

"Toda la hipertrofia del tamaño del Estado es algo que se ha dado en los últimos años, porque en ese momento es cuando se ha creado el estado proveedor, el estado asistencial, lo que muchos llaman el estado del bienestar", resalta Rallo.

Además, añade que el Estado se ha ido "metiendo en sectores de la sociedad que antes eran privados y, si los copas, tienes que destinar muchos recursos ahí y extraer muchos recursos. De hecho, a principios del siglo XX el tipo inicial del IRPF era del 1%".

Actualmente, en función de tu salario, la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas puede llegar hasta el 45% en nóminas anuales de entre 60.000 y 300.000 euros, e incluso del 47% para salarios más allá de los 300.000 euros. Eso sí, varía en función de las comunidades autónomas.

Por otra parte, el economista, asiduo de las tertulias de televisión, señala que hay dos modelos diferentes en Europa en cuanto a la gestión de los tributos. Sostiene que los países que han salido del yugo del comunismo, como Polonia, Eslovaquia, Lituania o República Checa, tienen una carga fiscal inferior.

"Estos países tienen características compartidas sobre la renta y el ahorro y los impuestos más moderados porque entienden que para crecer necesitan el ahorro y la acumulación de capital se quede dentro y eso impulse el crecimiento", concluye el experto.