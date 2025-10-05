Un tractorista, sobre la falta de mano de obra en el campo: "Llamas a un joven para trabajar y parece que lo molestas"

La agricultura española lleva meses enfrentando una crisis que pone en jaque su futuro. Este sector se ha tenido que enfrentar a una situación que no puede controlar fácilmente: la falta de mano de obra.

La realidad es que en España la mayoría de los trabajadores agrarios son personas mayores, y cada vez los jóvenes se interesan menos por este tipo de empleos.

Los datos confirman este escenario. Solo el 1,5% de los empleados del campo tienen menos de 25 años, lo que significa que el relevo generacional ya casi es invisible.

"El campo estará perdido"

Las largas jornadas, los salarios bajos y el trabajo físico exigente son algunas de las razones por las que cada vez más jóvenes se alejan del campo.

Estas condiciones hacen que dedicarse a la agricultura resulte poco atractivo para las nuevas generaciones.

Antonio, un agricultor y tractorista español de 66 años, conoce muy bien esta realidad. Ha trabajado durante décadas las tierras de Camarma de Esteruelas, en Madrid, y ahora, no ha dudado en contar la dura realidad que se vive como agricultor y tractorista al canal de Youtube Mowlihawk.

"El campo se está poniendo muy complicado", confesó. El agricultor también expresó que cuando su generación "desaparezca" o se jubile, que son sobre todo los trabajadores que tienen ahora alrededor de 60 años, la realidad es que el campo "estará perdido".

Antonio contando su experiencia.

El motivo, continuó, es que "si llamas a un joven para trabajar, parece que lo estás molestando", expuso el agricultor.

Esta dificultad para encontrar trabajadores en el sector agrícola ha hecho que muchos agricultores tengan que dejar su trabajo.

"Tuve que dejar un trabajo donde tenía aproximadamente 250 clientes fijos porque no he encontrado gente para trabajar en el campo", señala.

Y es que, tal y como señala, la falta de personal ha llevado a que ahora se usen balas de paja que son manejadas por una sola persona. Ahora, el propio Antonio ahora tiene que recoger y acomodar su remolque él solo.

"Si no encontramos personal, no habrá más vino"

El testimonio de Antonio no es el único. Cada vez son más las personas que alzan la voz para hacer ver que se trata de un problema real y que, a medida que pasa el tiempo, aumenta.

Mireia Cordoba es una agricultora que también decidió mostrar su dura realidad. Señala que la dificultad para encontrar jóvenes que tomen el relevo en el sector ha hecho que sea cada vez más complicado llevar a cabo muchas tareas.

"En caso de no encontrar mano de obra", confiesa, "no habrá vino". Un escenario que puede resultar terrorífico para muchas personas en nuestro país.

Y es que, tal y como concuerdan estos expertos, la falta de relevo en el campo trae consigo un riesgo muy claro: no habrá suficientes manos para recoger las cosechas.

Es por ello que señalan que, tarde o temprano, el sector agrícola se verá obligado a cambiar su modelo productivo tal y como lo conocemos.