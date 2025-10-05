Una médica española, no se corta: "Trabajando todos los días siete horas, mi sueldo base es de unos 1.000 euros al mes"

Imagen de una profesional sanitaria y una imagen generada por IA de una médica trabajando. ChatGPT

La profesión de médico requiere de una especial vocación de todos aquellos que decidan aventurarse en la rama sanitaria. Ya sea por el gran proceso educativo así como por las condiciones que trae el sistema sanitario español.

Así, si bien es una profesión, que en comparación de otros oficios españoles, tiene una remuneración mayor, lo cierto es que esconde varias condiciones bastante precarias.

Por ello, a menudo se menciona el salario de un médico sin explicar cómo se reparten sus diferentes ingresos y complementos. Y eso fue lo que precisamente señaló una médica española en redes sociales.

Las condiciones de los médicos

El sistema sanitario español enfrenta desde hace años un problema de precariedad laboral entre sus profesionales. Muchos médicos trabajan jornadas extensas, a menudo superiores a las ocho horas diarias, con guardias y turnos que alteran su vida personal y familiar.

A pesar de la dedicación, el sueldo base de un médico joven en muchos hospitales públicos ronda los 1.000 a 1.500 euros al mes, muy por debajo de lo esperado para la responsabilidad que asumen.

A estos salarios base se suman complementos por guardias, nocturnidad, productividad o especialización, que varían según la comunidad autónoma y el tipo de hospital.

Sin estos complementos, muchos profesionales no alcanzan un ingreso digno, lo que genera frustración y, en algunos casos, motiva la búsqueda de empleo adicional fuera del hospital o incluso en el extranjero.

El contexto laboral se complica aún más por la sobrecarga de pacientes, la falta de personal en ciertos departamentos y la temporalidad de algunos contratos.

Todo esto provoca estrés, cansancio y dificultades para conciliar la vida personal, evidenciando que el sistema sanitario necesita reformas profundas para garantizar condiciones laborales justas y sostenibles para sus médicos.

De ese modo, en un vídeo de @Talentmatch.es, se mostraba a una serie de profesionales sanitarios explicando sus respectivas condiciones laborales y salariales.

"Soy pediatra y habré cobrado, en mis mejores momentos de mucho trabajo con diez guardias al mes de 24 horas, casi 4.000 euros", señalaba uno de ellos.

Otra era una médica que no dudaba en explicarlo: "Depende mucho del número de guardias que hagas. En cuanto al sueldo base, trabajando todos los días de 8 a 15, ronda los 1.000 euros. Y con las guardias, si haces entre cuatro o cinco guardias, otros 1.000-1.200 más".

Asimismo, otra profesional sanitaria indicaba su salario anual. "En mi caso que ya soy senior, pues brutos al año: 80.000-90.000 euros. Por ahí. Depende de los complementos también", aseguraba.

Por último, un médico especializado era muy sincero a la hora de comparar las condiciones de España con las del resto de Europa.

"No nos podemos quejar pero siempre se puede estar mejor", confesaba. "Comparado con otros países, está claro que está mal pagado. Soy médico especializado en endocrinología y nutrición, gano unos 2.000 euros".

Al conocer todos estos testimonios, resulta evidente que para mejorar las condiciones laborales de los médicos en España es fundamental garantizar salarios base más competitivos y estables, así como reducir la temporalidad y la sobrecarga de trabajo.

Además, se deben revisar los complementos y guardias para que reflejen adecuadamente la responsabilidad y el esfuerzo del personal sanitario. Solo con estas medidas será posible asegurar la calidad asistencial y evitar la fuga de profesionales, al tiempo que se protege su bienestar y estabilidad laboral.