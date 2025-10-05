Cuándo se cobran las pensiones en septiembre de 2025: fecha confirmada por CaixaBank, Santander, BBVA y otros bancos

Recibir la pensión a tiempo es fundamental para muchos jubilados en España, quienes, en muchos casos, dependen de esta prestación como su única fuente de ingresos.

Más de 9 millones de pensionistas dependen de este ingreso mensual para cubrir sus necesidades básicas y mantener su estabilidad económica sin imprevistos.

De acuerdo con la normativa de la Seguridad Social, las pensiones contributivas se abonan oficialmente entre los días 1 y 4 del mes siguiente.

Fechas según cada banco

No obstante, en la práctica, la mayoría de los bancos suele adelantar el pago a sus clientes varios días antes, como parte de sus políticas comerciales habituales.

Este anticipo, aunque no está regulado por ley, se ha consolidado en el sistema bancario español y facilita la planificación económica de muchos jubilados.

Cada entidad determina la fecha exacta del ingreso, lo que provoca pequeñas diferencias de un banco a otro.

Durante octubre de 2025, las fechas estimadas de abono oscilan entre el 21 y el 25 del mes, según la entidad. A continuación, presentamos el calendario aproximado por banco:

22 de octubre: Bankinter, Unicaja

Bankinter, Unicaja 23 de octubre: Banco Santander, Caixa de Ingenieros

Banco Santander, Caixa de Ingenieros 24 de octubre: CaixaBank, Ibercaja, Laboral Kutxa, Banco Sabadell, Cajamar

CaixaBank, Ibercaja, Laboral Kutxa, Banco Sabadell, Cajamar 25 de octubre: BBVA, ING, Kutxabank

BBVA, ING, Kutxabank 27 de octubre: Abanca

Abanca 1 de noviembre: Pibank

Estas fechas, aunque generalmente se cumplen de manera constante cada mes, pueden variar si coinciden con fines de semana o días festivos, por lo que conviene tenerlo presente.

En el caso de CaixaBank, cabe destacar que los pensionistas recibirán el ingreso correspondiente el viernes 24 de octubre.

La entidad mantiene de forma fija el día 24 de cada mes como fecha habitual para abonar las pensiones, independientemente de si coincide con un día laborable, festivo o fin de semana.

Esta política se aplicará de manera constante durante todo el año 2025, sin excepciones.

Para evitar confusiones, lo más recomendable es consultar directamente con el banco a través de sus canales habituales: aplicación móvil, página web oficial o atención telefónica.

Si algún pensionista no recibe el ingreso en la fecha prevista por su banco, conviene ponerse en contacto con la entidad para aclarar la situación.

En ocasiones, pueden producirse retrasos puntuales o incidencias técnicas que se solucionan con rapidez. Además, comprobar que los datos bancarios estén correctos y actualizados ayuda a evitar demoras en el pago.