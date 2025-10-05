Un camionero español en Luxemburgo, sobre su salario: “El primer año puedes cobrar entre 3.600 y 4.000€ al mes”

Montaje con Dani, camionero español que vive en Luxemburgo y un conductor de autobús. ChatGPT

Dani es un español que trabaja como conductor de autobús en Luxemburgo. El motivo de su mudanza fue que descubrió que este país necesitaba trabajadores en este sector y, con sus 20 años de experiencia, se vio capacitado para el puesto.

De esta forma, ya asentado en este país, compartió a través de su canal de YouTube (@daniluxemburgo) los detalles salariales de su trabajo.

Destacó que los salarios base son públicos y se van incrementando anualmente. Además, trabajando festivos o algún fin de semana es posible conseguir extras, y además se recibe una tarjeta que ofrece la empresa a sus empleados para pagar las comidas.

La vida en Luxemburgo

El conductor comenzó especificando que el salario base en el primer año ejerciendo en el trabajo "está en unos 3.800 euros, pero es bruto ¿vale? Entonces, entre los impuestos que te quitan y todo, estamos barajando que en esos meses cobras unos 3.600 y 4.000 euros".

La diferencia de cobrar 3.600 euros o 4.000 euros, depende de ciertos factores: "Si te ha tocado trabajar algún festivo que se cobra al 100% o si trabajas algunos domingos que se cobra al 70% y cosas así", enumeró.

Este tipo de "extras" definen la cantidad que se percibe al final del mes, pero Dani especificó que "más o menos el primer año vienes a cobrar entre 3.600 y 4.000 euros".

En el segundo año, las cosas cambian: "Ganas más y ahí es donde se nota el incremento". El motivo de esto es que en este año es cuando se cobra el "decimotercer salario".

Comentó el conductor que este salario "es parecido a como funciona en España que te prorratean las pagas, pues aquí lo mismo, sería otro salario más dividido entre todos los meses".

De esta manera, dicho salario bruto de 3.800 euros, vería un aumento de 140 euros, es decir, que "sería un salario de unos 3.900 y algo".

"Entonces ahí tienes un incremento más el aumento del primer año, es decir, vienen a ser como unos 400 euros brutos que con el descuento son unos 300 y alguna cosa más", señaló el conductor.

En otras palabras, en el segundo año todos los meses se cobran 4.000 euros gracias a este incremento del 'decimotercer mes'.

Otro de los beneficios que tienen estos trabajadores es el 'Cheque Restaurant'. Esto es una tarjeta física o virtual que facilitan las empresas a sus empleados a través de la cual estos pueden pagar comidas en restaurantes, establecimientos de hostelería o pedir comida a domicilio.

Además, ofrece ciertos beneficios fiscales y funciona como un beneficio social. Dani explicó que los conductores de autobús cuentan con estas tarjetas para pagarse sus comidas.

"Aquí nos meten 10,5 euros al día, al final son unos 220 euros o una cosa así porque trabajamos entre 20 y 22 días por mes", manifestó el conductor.

De esta forma explicó que en Luxemburgo estos salarios van incrementando: "El que lleva 7 años cobra más que yo por hacer lo mismo y el que lleva 20 años cobra más que los dos por hacer lo mismo, pero bueno, ahí no hay tu tía y se tiene que respetar", defendió Dani.

Finalmente, quiso agregar otro aspecto positivo de este país y es que "aquí en Luxemburgo la antigüedad no la acumulas en la empresa en sí, sino en el trabajo que estás desarrollando". De esta manera, si se cambia de empresa la experiencia se sigue teniendo en cuenta en otros puestos.