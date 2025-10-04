Luis, experto hipotecario, tajante con los que buscan casa: "Con 1.600 euros solo puedes comprar una vivienda de..."

El mercado inmobiliario en España sigue en una situación complicada para todos aquellos que quieren acceder a una nueva vivienda, lo que para muchos de los ciudadanos resulta una tarea imposible por el precio creciente tanto en alquiler como en la compra de inmuebles.

Es por ello por lo que hay muchos que dudan a qué casa pueden acceder en el caso de que se tenga un sueldo de 1.600 euros en España, y la respuesta se puede encontrar de la mano del experto @hipotecazo, quien a través de las redes sociales ha contestado a un seguidor.

Tras ser cuestionado sobre el piso que se puede comprar con dicho sueldo, el experto explica que se debe determinar la cuota mensual máxima para ese caso en particular, y que es lo resultante de multiplicar 1.600 euros por 0,35, de manera que el máximo que se puede pagar de hipoteca es de 550 euros al mes.

Explica que, si se tienen ahorrados unos 15.000 euros para cubrir impuestos, gastos y notarías, esa cuota permitirá buscar pisos que se sitúan entre los 130.000 y los 140.000 euros, aproximadamente. El experto habla que incluso se podría llegar hasta los 150.000 euros.

En las tres opciones con una hipoteca al 90%. Además, recuerda que es importante estar limpio de deudas, ya que, en caso contrario, el importe se reduce.

¿Qué casa puedes permitirte con tu sueldo?

Tener una vivienda en propiedad es uno de los objetivos más habituales entre quienes desean estabilidad y seguridad a largo plazo. La sensación de que recurrir al alquiler es "tirar el dinero", lleva a muchos ciudadanos a plantearse la compra de una vivienda.

Sin embargo, no siempre se trata de tener la ilusión de hacerse con un inmueble, sino que se trata de una decisión financiera que se debe calcular con precisión. Si estás pensando en la compra de una vivienda, hay varios aspectos a considerar.

Una vivienda genera gastos adicionales que en un alquiler no se incluyen, como los gastos de comunidad, las reparaciones o los impuestos como el IBI, entre otros, además de tener en cuenta que se trata de una inversión a muy largo plazo, normalmente de entre 30 y 40 años.

También hay que considerar que se necesitará disponer de un capital inicial ahorrado para poder acceder al préstamo hipotecario, además de disponer de estabilidad laboral y unos ingresos sostenibles. Ten en cuenta que en las hipotecas variables las cuotas pueden subir notablemente si aumentan los tipos de interés.

Para poder conocer cuánto se puede pagar como máximo por una vivienda, hay tres factores principales a analizar, que son los ingresos mensuales, los ahorros y la edad que tenga la persona interesada en acceder a la compra de la vivienda.

En este sentido, conviene aclarar que la cuota hipotecaria no debe superar el 30% del sueldo mensual neto. Se necesitará en torno al 30% del valor de la vivienda en ahorros, correspondiendo un 20% por la entrada y un 10% para cubrir gastos de compraventa.

Por otro lado, la edad influye en los años máximos que la entidad bancaria te concederá para la amortización de la hipoteca, de manera que cuanto mayor seas, menos años, y, por lo tanto, será mayor la cuota mensual.

¿Valor máximo de la vivienda?

Una vez que se tiene en cuenta lo anterior, hay que conocer cómo calcular el valor máximo de la vivienda, de forma que se pueda determinar la cuota máxima a la que acceder, así como el dinero que prestará la entidad bancaria.

A pesar de que las nóminas y las cuotas hipotecarias cambian con el tiempo, por norma general, no se debería destinar más del 40% del salario neto mensual a pagar deudas. De esta forma, si se cobran 1.500 euros al mes, el conjunto de cuotas no debería superar los 600 euros/mes.

Los bancos acostumbran a conceder hipotecas que multiplican tus ahorros entre 2,5 y 2,7 veces. Para tener una estimación razonable del valor de la vivienda que te puedes permitir, deberás multiplicar tus ahorros por tres.

Tener una vivienda en propiedad es una inversión que aporta seguridad, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que supone un compromiso para la economía durante décadas. Por este motivo, se deben analizar bien todos los escenarios antes de tomar cualquier decisión.

Comparar, calcular y planificar son pasos imprescindibles para poder tomar la mejor decisión posible y así poder hacer una buena elección que suponga un gran riesgo para la economía personal y familiar.

¿Pueden denegar la hipoteca?

Una vez conocida la hipoteca que cada uno se puede permitir y que tiene que ver con el ratio de endeudamiento de cada uno, es posible que te encuentres con que, a la hora de solicitar la hipoteca, la entidad bancaria no la conceda.

Esto es especialmente llamativo cuando se desestima la solicitud aun aportando mucho ahorro, y todo tiene que ver precisamente por ese ratio de endeudamiento. Los bancos comprueban tanto la solvencia como la capacidad de pago al conceder una hipoteca.

Para ello analizan el historial crediticio, los ingresos y la estabilidad laboral, además de la capacidad de endeudamiento, la cantidad de ahorros aportados para la entrada de la compra del inmueble, la tasación de este último y la situación personal.