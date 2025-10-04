Luis, conductor de autobús de 28 años, sobre su sueldo en Alemania: "Aquí se puede ganar hasta 3.200 euros al mes"

Luis Guzmán es un joven granadino de 28 años que se marcó como objetivo conseguir un trabajo como conductor de autobús en Alemania. EL ESPAÑOL ha contactado con él y nos ha confirmado que lo consiguió y que "aquí vienes un día y en la misma tarde estás trabajando".

El salario medio en España es muy inferior al de los países del centro y el norte de Europa. Según un estudio de Bankinter, los españoles cobran de media 18,2 euros por hora, mientras que en países como Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos o Bélgica la remuneración supera los 30 euros.

En sus redes sociales, Luis ha desvelado que en Alemania, si se hacen horas extra, puede llegar a "ganar hasta 3.200 euros mensuales" en este oficio. En cambio, dice que en nuestro país no hay oportunidades. "En España me querían explotar y yo por ahí no paso", afirma a este diario.

Mejor calidad de vida

En consecuencia, en 2022, tras sacarse el curso de conductor de autobús, decidió abandonar su país y emprender una nueva aventura a miles de kilómetros. Dice que en Alemania hay "trabajo y de buena calidad". Ahora, vive cerca de Hamburgo, aunque inicialmente vivió y trabajó en la ciudad sureña de Ulm.

En cuanto a la comparativa salarial con España, comenta que "es difícil establecer el salario exacto porque, al igual que en España, depende de las horas y del tipo de servicio".

Pero asegura que el "sueldo para los conductores de autobús urbanos e interurbanos es de 2.200 euros tirando por lo bajo y hasta unos 3.200 si echas muchas horas", narra Luis.

Además, aclara que estas cifras son "netas, es el dinero que te ingresan en tu cuenta directamente". Un sueldo que, como se apuntaba con el informe inicial, en España correspondería con profesiones más especializadas.

Según el convenio colectivo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), los conductores reciben un sueldo mensual de 2.034,80 euros brutos, aunque en otras comunidades autónomas es algo más bajo.

Guzmán nos confiesa que querría volver a España porque adaptarse a un nuevo país es complejo, pero como "no hay trabajo sigo aquí, donde le tratan como uno más".

Mensaje a otros jóvenes

Además de las ventajas salariales, este joven asegura que aunque se pagan más impuestos que en España, en la potencia económica europea los tributos se gestionan mejor.

Pero abandonar a tu familia, a tus amigos, cambiar de idioma y tener que afrontar solo todas las dificultades del día a día es un reto que no todo el mundo quiere o puede asumir.

Aun así, lanza un mensaje a todos los jóvenes que protestan por la falta de oportunidades, los salarios o por la dureza de las jornadas laborales y que, a su vez, ponen excusas por lo difícil que es adaptarse a un país con un idioma tan complejo.

"Yo recomiendo que dejéis de buscar excusas y culpables y que os pongáis a trabajar porque, aunque hay que hacer un esfuerzo por integrarse y adaptarse al idioma, si se quiere se puede sobrevivir", sentencia el chófer.