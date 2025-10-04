José Carlos, economista, no se corta: "El salario mínimo es el más común en España porque lo han subido artificialmente"

La última subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha supuesto un balón de oxígeno para millones de hogares y jóvenes que cada mes hacen malabares para llegar a fin de mes.

En total, cerca de 2,4 millones de personas cobran directamente este nuevo mínimo de 1.184 euros al mes, una cantidad que ene muchos casos apenas alcanza para cubrir los gastos básicos, pero que marca la diferencia a la hora de sobrevivir en el día a día.

Pese a esa sensación de alivio, no todos los expertos comparten el optimismo. El economista José Carlos Díez lanza un mensaje muy contundente en el podcast de Negocios TV. "El salario mínimo es el más común en España porque lo han subido artificialmente con una ley", señala.

Crecer sí, pero con empleo

En su opinión, la fuerte subida de los últimos años ha tenido un origen más político que económico, ya que, según señala, no responde a una negociación libre del mercado, sino a una decisión impuesta mediante Real Decreto.

Y es que, tal y como advierte el economista, aunque el momento cíclico de la economía española parece más favorable que el de otras zonas de Europa, el problema estructural sigue siendo el mismo: una tasa de paro que continúa entre las más elevadas de la Unión Europea.

Los datos respaldan su preocupación. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tercer trimestre de 2025 el número de personas desempleadas ronda los 2,55 millones.

"¿Qué es mejor?", se pregunta Díez. "¿Crear empleo con una tasa de paro tan alta? Por supuesto", se responde él mismo.

Según su análisis, cuando el empleo crece, también lo hacen los ingresos públicos, el consumo, y en definitiva, la economía en su conjunto.

A pesar de que todo apunta a una situación positiva que refleja cierta mejora, el economista advierte lo contrario: "Es una situación mental", explica.

"El cerebro se confunde porque piensa que está bien y que cualquier ser humano no necesita cambiar", detalla el economista.

"El problema de desigualdad con los trabajadores"

Esta no es la primera vez que habla sobre estos temas. Hace un tiempo compartió su postura sobre la desigualdad entre trabajadores en España.

"Da igual que les llames indefinidos o temporales. La precariedad en el mercado de trabajo no ha cambiado", afirma.

Además, advierte sobre el impacto de la inmigración en la desigualdad laboral. Explica que "solo los trabajadores que cobran más de 60.000 euros aportan más impuestos de los que cobran por prestaciones".

Por lo que "o empiezas a traer inmigración que cobre más de 60.000 euros, que entre en negocios digitales y en servicios de alto valor, o estás agrandando el problema de desigualdad con los trabajadores", confiesa.