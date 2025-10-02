Cuándo se cobra el paro en octubre de 2025: fecha confirmada por Caixabank, Santander, BBVA y otros bancos

Una mujer saca dinero en un cajero automático.

Cada mes, miles de personas en España dependen de la prestación por desempleo como su principal fuente de ingresos mientras buscan nuevas oportunidades laborales.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el encargado de gestionar esta ayuda, que normalmente se abona entre los días 10 y 15 de cada mes, según lo establecido por la normativa vigente.

No obstante, desde la pandemia, algunos bancos han empezado a adelantar el pago de esta prestación, lo que permite a los beneficiarios disponer de los fondos unos días antes.

Fechas establecidas por los bancos

Para octubre de 2025, se prevé que algunas entidades realicen el ingreso anticipado desde la primera semana del mes, mientras que la mayoría seguirá el calendario habitual.

A continuación, se detallan las fechas previstas para el ingreso de las prestaciones por desempleo correspondientes a octubre, organizadas por entidad bancaria:

A partir del 3 de octubre: Openbank

Entre el 3 y el 4 de octubre: Banco Santander

A partir del 6 de octubre: Banco Mediolanum

Desde el 8 de octubre: Caja Siete, Caja de Ingenieros

A partir del 10 de octubre: Cajamar, CaixaBank, Unicaja, BBVA, EvoBank, Abanca, ING, Ibercaja, Cajasur, Banco Sabadell, Bankinter, N26

Es importante recordar que el pago corresponde a la prestación generada en septiembre, ya que se realiza a mes vencido.

La fecha concreta puede variar ligeramente según la entidad, los festivos locales o los fines de semana.

Cómo consultar el estado del pago

El SEPE permite verificar el estado de la prestación, revisar el historial de pagos y gestionar cualquier incidencia administrativa a través de su Sede Electrónica.

El acceso requiere identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Esta es la forma más rápida de comprobar si la ayuda ha sido aprobada, está activa o si existe alguna notificación pendiente.

Se aconseja a quienes reciben la prestación por desempleo revisar con regularidad su cuenta bancaria durante los primeros quince días del mes, especialmente si su banco suele adelantar los pagos.

Si el ingreso no se realiza en la fecha prevista, conviene contactar de inmediato con la entidad para descartar errores o incidencias.

También es útil acceder periódicamente a la web del SEPE para verificar que no haya bloqueos, suspensiones o requerimientos pendientes.

Anticiparse a posibles retrasos y organizar los gastos mensuales con cierta flexibilidad puede marcar la diferencia entre una gestión financiera tranquila y situaciones complicadas.