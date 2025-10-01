Sergio, empresario ucraniano en España: "Aquí necesitan constructores porque faltan viviendas, hay mucha demanda"

La llegada de trabajadores extranjeros es uno de los aspectos que más ha impulsado la economía española en los últimos años.

Es el caso de Sergio, un ucraniano de 32 años que llegó a España en 2016. En su país trabajaba como camionero, pero quería "buscarse la vida".

El ucraniano ha explicado su historia en el podcast Sector Oficios, desde su primer trabajo como peón hasta su actual faceta de empresario.

Su mujer le motivó a crear Refcor, una empresa de reformas integrales. Desde hace poco también se centra en la obra nueva.

Y es que Sergio se muestra muy optimista con el futuro del sector en España: "Quiero aprender también de construcción porque es bastante interesante y España necesita constructores".

"Yo veo mucho futuro con este sector porque faltan viviendas", añade. Y es que sigue habiendo una alta demanda de vivienda y poca oferta.

En este sentido, Sergio asegura que hay una fuerte demanda de trabajo en el sector. Aunque también hay una gran competencia de precios.

Para responder con rapidez a esta demanda, Sergio explica cuál es una de sus ideas principales: "En el futuro queremos hacer unas casas prefabricadas porque ahora encontramos que la gente viene y quieren rapidez rapidez.

El ucraniano explica que en seis meses "como mucho" estarían acabadas, mientras que la construcción tradicional tarda un año.

Sergio gestiona diferentes proyectos al mismo tiempo y cuenta que en Refcor tiene un equipo de trabajadores fijos, aunque subcontrata a otros autónomos.

El empresario supervisa, pero tiene presente sus primeros trabajos como peón: "Si un trabajador falla, puedo cambiarme la ropa y terminar su trabajo para no dejar tirado al cliente".