Un albañil argentino, sobre su realidad en España: "Aquí un sueldo de oficial está entre los 1.500 o 1.800 euros"

La vida de un trabajador de la construcción no es sencilla, y mucho menos cuando se trata de empezar de cero en otro país.

Ese es el caso de este albañil argentino que decidió mudarse con su familia a la Costa del Sol, tras pasar unas vacaciones en España.

Ahora, después de once meses en la península, este albañil ha decidido contar su experiencia para quienes piensan dar un paso parecido desde el otro lado del charco, pues aquí "un sueldo de oficial está entre los 1500 o 1800 euros".

Según explica en su cuenta de Tiktok, la construcción atraviesa un gran momento en la zona. "En realidad es que en España, hoy, mi punto de vista, está atravesando un momento muy bueno en cuanto a la construcción. Todo lo que es la Costa del Sol, desde Málaga hasta Estepona, se está construyendo muchísimo, hay mucha demanda de mano de obra en la construcción de todos los gremios".

Sin embargo, el argentino aclara que aunque es cierto que no falta el trabajo, lo difícil es llegar y poder quedarse de forma legal. "España no te permite trabajar de manera ilegal… es muy difícil conseguir trabajo sin papeles y también, y dato no menor, es muy difícil conseguir dónde vivir, alquilar".

Y es que cuando él llegó con su mujer y su hija, la idea era solo pasar unos días de disfrute, pero vieron posibilidades y decidieron quedarse.

Sin embargo, no fue tarea fácil. Y es que para lograrlo tuvo que hacer un largo camino de trámites, asegurando que no habían pasado ni 15 días y ya "me tuve que empadronar".

Después contrató a un abogado de extranjería que le pidió varios requisitos: antecedentes penales, seguro médico, una cuenta bancaria con 7.500 euros y un curso de formación profesional de electricidad, de ocho meses, que costó 3.000 euros.

En total, explica, necesitó alrededor de 10.000 euros solo para cumplir con la documentación necesaria para residir en España y poder trabajar.

No obstante, aclara que cuando vino por primera vez, "yo vine de vacaciones con 20.000 euros y me pude pagar la salida, la comida, los paseos y demás, sin depender de un pariente".

Su mensaje a quienes le consultan desde Argentina es claro. Se puede, pero no es fácil.

"Con el oficio, como decía mi viejo, tu oficio lo vas a llevar a todos lados donde vayas. Si en Argentina sos un buen albañil, acá en España vas a ser un buen albañil… con papeles o sin papeles vas a trabajar, uno va a ser más difícil que otro, pero te animo a que lo hagas", concluye.