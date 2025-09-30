Vicky Pastor, 65 años, no se corta y confiesa su dura realidad: "Empecé a trabajar con 14 y aún no me puedo jubilar"
Vicky Pastor denuncia que le faltan dos años para poder jubilarse, a pesar de que empezó a trabajar con 14 años, pero sin cotizar.
La edad de jubilación en España se encuentra actualmente en los 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses. Si has cotizado menos, la edad legal está en 66 años y ocho meses.
Este límite continuará alargándose en los próximos años, llegando a alcanzar los 67 años en 2027. Una cifra que no gusta a la inmensa mayoría de españoles.
Según Funcas, el 87% de los ciudadanos en España están en contra de elevar la edad de jubilación hasta los 70 años.
Seis de cada 10 quieren jubilarse antes de los 67 y casi tres de cada 10 regresarían al mercado laboral para compaginar trabajo y pensión.
Vicky Pastor es una mujer de 65 años que aún no se puede jubilar, a pesar de llegar trabajando desde los 14. Ha explicado su caso en El Programa de Ana Rosa.
"No me gustaba estudiar y mis padres me pusieron a trabajar con 14 años", comenta Vicky.
La entrevistada ha pasado por todo tipo de puestos: "He trabajado en muchas cosas, cuidando niños, ancianos, limpiando escaleras, he tenido negocio propio..."
Sin embargo, no se puede jubilar a pesar de llevar trabajando 51 años. Y es que le faltan dos años de cotización, pues no en todos sus trabajos lo hizo.
"Antiguamente los trabajos no eran como ahora. Cuando cuidabas los niños de otra persona, no te contrataban con seguro, limpiando tampoco. Mucho trabajo a las espaldas, pero poca cotización", lamenta.
Vicky reconoce que sueña con la jubilación porque todavía "tiene una buena salud" y considera que se merecen "una jubilación un poco más alegre de lo que nos espera".
"Deberíamos poder jubilarnos a una edad en la que también podamos disfrutar un poquito, que no sea todo trabajar y trabajar", añade.
Vicky zanja con una reivindicación para todas las personas en su situación: "Creo que habría que hacer una excepción y que nos tengan un poco en cuenta".