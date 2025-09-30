Un transportista de animales vivos, sobre su sueldo en la carretera: "Tenemos una de las ramas mejor pagadas del sector"

David el transportista y una imagen generada por IA de un camión con animales vivos. Gemini

Dentro de las diferentes ramas de la profesión de camionero, hay opciones para todos los intereses y negocios: mercancías, gasolina o incluso animales vivos.

Ya sea para mover animales que van al matadero, caballos de carreras o animales que se mueven a otras granjas, el transporte de animales vivos es una profesión bastante necesaria dentro del sector de la carretera.

Por ello, un transportista de animales vivos llamado David fue claro sobre las condiciones laborales de dicho puesto y cómo funciona.

Las condiciones en la carretera

El sector del transporte en España atraviesa una situación compleja marcada por largas jornadas, presión en los plazos y un reconocimiento social y económico que, en muchos casos, no se corresponde con la responsabilidad del trabajo.

Los camioneros son una pieza clave para el funcionamiento de la economía, pero sus condiciones laborales siguen siendo motivo de debate.

Dentro de este ámbito, el transporte de animales vivos ocupa un lugar particular por las exigencias añadidas que conlleva. No se trata solo de mover mercancías, sino de garantizar el bienestar de seres vivos durante trayectos que deben realizarse con rapidez, precisión y máxima seguridad.

Esto convierte a los transportistas de animales en un colectivo con gran especialización. Aunque se considera una de las ramas mejor remuneradas dentro del transporte, los profesionales coinciden en que el esfuerzo es enorme.

La responsabilidad de llegar a tiempo, la coordinación con granjas y el trato directo con los productores hacen que este trabajo requiera no solo habilidades técnicas al volante, sino también sensibilidad y compromiso hacia el sector agroalimentario.

Así, en su visita al podcast Rutas de éxito, el transportista de animales vivos David, de 29 años, explicó cómo funciona su oficio.

"Dentro del sector es una de las ramas mejor pagadas", señaló David. "Yo, además del título de animales, tengo el ADR y cisternas, por lo que he visto y escuchado, los que llevamos animales vivos estamos entre los mejor pagados en el tema del tráiler. En mi caso estoy muy contento con mi sueldo".

Según Jooble, se estima que un transportista de animales vivos en España gana alrededor de 1.682 euros al mes, lo que equivale a unos 20.184 euros anuales en 2025.

Además, el entrevistador le preguntó sobre una horquilla en relación al salario que puede cobrar, o si varía en función de las horas.

El transportista fue claro: "De momento cobro todos los meses lo mismo, porque es el acuerdo que tengo con mi jefe. Da igual que haga 12, 15 o 2 horas, el sueldo es fijo. Para el tiempo que llevo, no me puedo quejar".

Otro tema que mencionó el entrevistado fue en relación a su trato con los otros camioneros. "Llevo un año que, por así decirlo, me he "desvinculado" del sector. Ya no hablo con camioneros ni tengo vida social de camiones", indicó.

"Yo voy de mi incubadora a las granjas, hablo con los granjeros y poco más", apuntó. "Antes te parabas, comentabas con otros conductores los problemas, pero ahora no. En cuanto llego, me están esperando, no tengo esperas".