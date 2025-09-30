Santiago Menchero (47 años cotizados), cabreado con su pensión: “Somos mayores y necesitamos más dinero”

La historia de Santiago Menchero no es sólo suya. No es una aguja en un pajar. Todo lo contrario. Son legión los jubilados los que, como él, han visto reducida su pensión por ser obligados a jubilarse antes de tiempo.

En concreto, su vida laboral arrancó cuando tenía tan solo 14 años y concluyó tras 47 años cotizados. Y no lo hizo por motu proprio. Tuvo que hacerlo anticipadamente, a los 61 años, cuatro antes de la edad establecida por la ley en ese momento.

Por ese adelanto no deseado, su pensión se vio penalizada un 24%. “El dicho ese de que los mayores necesitan menos dinero cuando son mayores es mentira. Cuando somos mayores necesitamos más dinero para muchas cuestiones”, afirmó en un programa de Tele5.

Penalizado para toda la vida

Echando de nuevo la vista atrás, el portavoz de ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar con 40 años o más cotizados) recordó su última época trabajando. Tras ser despedido, “estuve como ocho o diez meses en el paro y me obligaron a jubilarme”.

¿Por qué? Porque, en aquella época, “te jubilabas con 36 años cotizados, y si tú estabas en el paro, y tu pensión era más alta que lo que cobrabas del paro, te obligaban a jubilarte”.

Una situación que, según la asociación, afecta a alrededor de 900.000 personas. “Esto no tiene sentido”, subrayó Menchero. Y puso otro ejemplo de lo que considera como una injusticia.

“Si nos comparamos con las clases pasivas, que se pueden jubilar con 60 años y 35 años cotizados, es que nosotros, después de haber cotizado durante muchos años largos, a muchos nos penalizan nuestra pensión hasta un 40%”, se lamentó.

Además, lo que piden es que se levante dicha penalización “porque hemos cotizado los suficientes años como para que no se nos castigue para toda la vida con una cadena perpetua que creemos que es completamente injusta”, concluyó.