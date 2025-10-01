Un experto en vivienda rotundo sobre la venta en España: “Superará las 800.000 operaciones en 2025”

El precio de la vivienda sigue con su particular cuesta arriba. Así lo reflejan tanto las estadísticas del INE como de los diferentes portales inmobiliarios. De ahí que haya expertos que vean en el horizonte una nueva burbuja inmobiliaria.

Aunque los precios no paran de subir, no se traduce en un freno de la venta de viviendas. Los últimos datos del INE así lo atestiguan: el mercado residencial registró en julio un crecimiento interanual del 13,7% en las compraventas de vivienda.

“De mantenerse este ritmo, España se encamina a superar las 800.000 operaciones en 2025, algo que no veíamos desde el pico previo a la crisis financiera”, apunta Robin Decaux, CEO de Equito.

Desequilibrio de fondo

Ese 13,7% de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP), si lo trasladamos al número de operaciones inscritas, se traduce en más de 64.700 operaciones inscritas.

“Estas cifras reflejan seis meses consecutivos de crecimiento a doble dígito y el mejor julio desde 2007”, destaca Robin Decaux.

A pesar de este elevado volumen, hay un desequilibrio de fondo, tal y como destacan en la plataforma digital de inversión inmobiliaria. Y es que el 93,1% de las viviendas vendidas siguen siendo libres, y solo un 6,9% protegidas.

A ello hay que añadir que la vivienda nueva representa apenas una de cada cinco ventas. Este modelo, centrado en la compraventa tradicional y con escaso peso de políticas de acceso, "sigue favoreciendo al capital antes que a la inclusión".

“El reto no está en vender más, sino en hacerlo mejor”, remarca el CEO de Equito. “Sin un cambio estructural en el modelo de producción, planificación urbana y colaboración público-privada, la aceleración del mercado puede derivar en mayor presión sobre los precios, exclusión habitacional creciente y una competencia desigual por un stock limitado”.

Dicho de otra manera, la velocidad de las compraventas crece. Pero la elasticidad del sistema para absorber la demanda estructural sigue siendo baja.

“El segundo semestre será clave para evaluar si esta expansión puede mantenerse sin agravar las tensiones ya visibles entre oferta, demanda y accesibilidad”, concluye Decaux.