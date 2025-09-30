Un experto inmobiliario revela el nuevo truco de los jóvenes para vivir de alquiler: “Presentarse como pareja”

Montaje de Luca Montella con dos jóvenes firmando el alquiler en una imagen creada con IA.

Vivir de alquiler se está convirtiendo en una especie de misión imposible, dado que los precios no paran de subir. Así lo demuestran las estadísticas de los diferentes portales inmobiliarios.

Una situación que se hace más compleja para los jóvenes ya que, en muchas ocasiones, sus salarios no son suficientes para poder independizarse. De ahí que, ante esta tesitura, opten por compartir vivienda. Pero, entonces, chocan con el recelo del propietario.

“Presentarse como pareja en vez de como compañeros de piso puede dar una sensación de mayor estabilidad económica frente al propietario", explica Luca Contella, responsable del Sur de Europa en HousingAnywhere.

Otra estrategia para el alquiler

Este truco se está poniendo de moda en España, aunque ya se utiliza en otros países de Europa. Así, y según una encuesta de HousingAnywhere, el 13,1 % de los encuestados reconoce que simularía una relación de pareja con el fin de mejorar sus opciones de acceder a una vivienda de alquiler.

En Países Bajos, por ejemplo, ya es uno de cada cinco jóvenes los que llevan a la práctica este método. En España, y según el citado estudio, son los jóvenes nacidos a finales de los 90 (entre 25 y 29 años) los que están más dispuestos a llevarlo a cabo (17,3%).

"Los inquilinos que recurren a esta táctica probablemente estén buscando la manera de resaltar entre tanta competencia”, añade Luca Contella.

No es la única estrategia que están usando los jóvenes para conseguir vivir de alquiler. Otra es la de ampliar el radio de acción en el que estarían dispuestos a ir a vivir.

Así, el 8,8% de los jóvenes que explora alojamientos en España directamente busca en más de una ciudad a la vez para ampliar sus posibilidades.

Mientras que el 9,2 % está buscando alojamiento en una única ciudad, pero considerando empezar a buscar en otras ciudades, debido a las dificultades para encontrar una vivienda de alquiler.

El 82% restante, por ahora, no pierde la esperanza de conseguir alojamiento en la ciudad donde les gustaría vivir.

"Expandir la búsqueda puede ser la manera de evitar la gran competencia que hay en las ciudades más populares”, manifiesta Contella.

Y añade: “En localidades secundarias habrá menor presión para captar la atención de los propietarios y posiblemente el precio por metro cuadrado sea más bajo, por lo que se obtiene más espacio por menos dinero”.

Por último, el responsable del Sur de Europa en HousingAnywhere remarca que “es imprescindible que estas localidades estén bien conectadas con áreas de trabajo, estudio y ocio".