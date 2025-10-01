Un albañil español que trabaja en Australia: “Mi nómina es de 3.600 euros al mes después de quitarme un 23% de impuestos”

Montaje de Carlos Fradejas con obreros de la construcción en una imagen creada con IA.

Muchos son los jóvenes que no consiguen trabajo en España, por lo que deciden dar el salto a otros países. En ocasiones, las ofertas son trabajos precarios. En otras, la falta de cualificación les cierra las puertas.

Europa suele ser el destino favorito (entre otras razones, por la cercanía). Aunque son muchos los que optan por Estados Unidos, o por destinos mucho más alejados, como puede ser Australia.

Este es el caso de Carlos Fradejas, un malagueño que optó por irse a las antípodas. “Mi nómina es de 3.600 euros al mes y me quitan un 23% de impuestos”, afirma en un vídeo volcado en TikTok.

El trabajo de Carlos Fradejas

Carlos Fradejas, en la actualidad, trabaja como peón. Su caso tiene que ver con el de otros muchos jóvenes que no logran trabajos remunerados en condiciones. Los sueldos precarios le empujaron a irse al extranjero.

En la red social, cuenta cuál es su horario laboral: de 6:30 horas de la mañana hasta las 15 horas de la tarde. Y, a partir de esta hora, es cuando su nómina empieza a engordar. ¿Por qué? Por las horas extra.

“Siempre intentamos llegar hasta las 5-6 de la tarde todos los días”, comenta en TikTok. “Las horas extra te lo hacen todo. Con las horas extra pagas el alquiler y la comida, y lo demás es para ahorrarlo”.

¿A cómo se pagan dichas horas extra? Pues a partir de las 15 horas, hasta las 17 horas, les pagan a 45,60 dólares la hora. En su horario normal, cada hora se paga a 33 dólares. Como puede apreciarse, la diferencia es notable.

Pero es que, a partir de las 17 horas, esa cantidad sube todavía más: hasta los 58,60 dólares. “No me importa echar horas extra. Las pueden hacer quienes quieran”, añade.

A continuación cuenta que, los australianos, son más bien ‘de piñón fijo’, por lo que suelen acabar su jornada a las 15 horas. “Pero en este país se valora trabajar duro”, añade.

“Imagínate”, prosigue. “Echando una jornada de 48 horas puedes ganar unos 1.800 dólares a la semana que, después de impuestos, a mí me quitan un 28%, se te quedan en unos 1.400 dólares. Al cambio son unos 900 euros a la semana. Al final, unos 3.600 euros al mes”.

¿Demasiado trabajo? “Es un trabajo fácil, sencillo. Eres ayudante o peón de albañil. Y hacemos de todo, como limpiar, poner hierro, desmontar. Está muy bien pagado. La verdad, es lo mejor que he hecho”.

Porque, anteriormente, había trabajado en la hostelería en Australia. Y la relación entre las horas trabajadas y el salario conseguido no le compensaba.

En Australia, el salario medio en el sector de la construcción está alrededor de los 7.300 dólares mensuales, algo más de 88.000 dólares anuales. Los peones suelen cobrar entre 30 y 35 dólares la hora.

Eso sí, los sueldos varían según la zona donde se trabaje, siendo más elevados en las grandes ciudades como Sídney o Melbourne.