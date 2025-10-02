Víctor Manuel, albañil español en Países Bajos: “He venido a poner ladrillos y tengo formación, casa y transporte”

Montaje de Víctor Manuel con un obrero poniendo ladrillos en una imagen creada con IA.

Hay quien se lo piensa mucho y hay quien, como se suele decir, se tira 'de cabeza a la piscina'. Sea como fuere, hay personas que deciden hacer las maletas y marchar a otros países en busca de un futuro mejor.

Aunque España es en la actualidad un país que atrae migrantes más que exporta, hay ciudadanos que marchan allende nuestras fronteras en busca de un futuro mejor. Uno de ellos es Víctor Manuel, albañil de profesión.

En su caso, decidió dar el salto a los Países Bajos. País al que muchos todavía llaman Holanda. A continuación, te contamos su experiencia y cómo llegó a su nuevo ‘destino’ profesional.

Manutención, vivienda y transporte

Víctor Manuel se mudó a los Países Bajos, o a Holanda, como él mismo señala en el vídeo de Youtube, para trabajar en el sector de la construcción. Un sector que, en España, está carente de mano de obra.

Así, según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en España son necesarios 700.000 obreros. Cifra que se ha disparado por el envejecimiento de la plantilla y la falta de relevo en el sector.

Por eso, suena un poco extraño que personas como Víctor Manuel decidan cambiar de país para trabajar.

El albañil lleva, según cuenta en el vídeo, siete meses trabajando en los Países Bajos. Y, para dar el salto, utilizó una empresa que encontró por Internet. ¿Su nombre? Covebo.

Se trata de una multinacional europea que está especializada en la consultoría y servicios de recursos humanos para la selección de personal cualificado y no cualificado.

Su labor es la de actuar como agencia de colocación para trabajadores, especialmente españoles, en Países Bajos. Y los sectores donde suele poner el foco son la construcción, la técnica, la logística y la producción.

Hecho este matiz, volvamos a Víctor Manuel: “He venido a poner ladrillos”, subraya. Esto es interesante porque, como él mismo relata, la forma de poner ladrillos no es la misma en los Países Bajos que en España.

Por eso, recibió un curso de formación “de dos semanas” que, al final, se convirtieron en tres semanas. “Es muy necesario conocer todas las técnicas para colocar los ladrillos. Nunca antes había hecho esto así en España”, remarca.

Y continúa indicando que “recibes dinero para tu manutención y tienes casa y transporte”. Por último, concluye indicando que “encontrar una empresa como Covebo garantiza estabilidad en el trabajo, la vivienda y el transporte”.