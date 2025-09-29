Mario López, profesor español en Suiza: "Aquí ahorro 2.000 euros cada mes y yo elijo cuántas horas trabajo"

Cada vez más españoles deciden irse al extranjero en busca de nuevas oportunidades y mejores condiciones laborales. Muchos de ellos también apuestan por relatar su experiencia en otros países a través de las redes sociales.

Es el caso de Mario López, un maestro de Jumilla (Murcia) que vive en Suiza y sube videos a TikTok sobre su vida en el país helvético. En su cuenta @marioenergy supera los 55.000 seguidores.

Tras estudiar la carrera de Magisterio no se puso a buscar trabajo o a opositar, sino que se marchó a Irlanda. Allí trabajó en Links, una cadena de escuelas infantiles.

Después de tres años en Irlanda puso rumbo a Suiza, un país de su gusto por los idiomas, los paisajes y "el plus económico que tiene". Una experiencia que ha contado en el canal de YouTube de No Entra en el Examen.

Actualmente es maestro de inglés en una escuela infantil bilingüe en la zona de Zurich. No obstante, para ejercer de su especialidad como maestro de Primaria necesita un C1 de alemán, por lo que valora marcharse a la zona francófona del país.

Una de las mayores sorpresas de Mario al llegar a Suiza es la flexibilidad laboral. El murciano desvela cuál fue la primera pregunta que le hicieron en su empresa: "¿Y cuánto estarías dispuesto a trabajar?"

"Aquí puedes elegir trabajar el 100%, el 50% o el 80%, tú decides cuánto quieres trabajar", explica el maestro.

Aunque no ha desvelado el salario que recibe en Suiza, lo describe como "obviamente muy bueno". No obstante, "el estilo de vida es más alto que en Irlandia y en España".

De hecho, Mario López explica que los gastos más importantes a los que tiene que hacer frente son el seguro médico, el alojamiento y la comida: "La carne está súpercara".

A pesar del elevado coste de vida, el balance es positivo: "Me quedan para ahorrar unos 2.000 euros al mes más o menos".

En este sentido, el maestro matiza que no se trata de "un dato exacto", pues depende de la carga de trabajo que elija cada uno.