Diego González Rivas, doctor español que trabajó en China: “Allí quieren crecer y en España hay mentalidad de funcionario”

El doctor Diego González Rivas es famoso alrededor del mundo por haber sido el artífice de realizar la primera cirugía transcontinental. En abril del 2025, el cirujano, a través de un robot, consiguió operar con éxito a un paciente en Rumanía con un tumor en el pulmón estando él en China.

Además de esto, el cirujano ha operado en más de 130 países y, a través de su Fundación Diego González Rivas, ha buscado llevar la cirugía poco invasiva a comunidades necesitadas en África y en Latinoamérica.

Tras su hallazgo histórico en China, González Rivas quiso compartir su reflexión sobre las principales diferencias entre la mentalidad de los españoles y los chinos. Aprovechó para hablar de esto en el pódcast Kobho Labs con Eduardo Arrien.

"China vive en el futuro"

La principal diferencia que existe entre la mentalidad y forma de trabajo de los chinos y los españoles tiene que ver con la forma de afrontar dicho trabajo.

Mientras los españoles no son famosos por su mentalidad emprendedora, los chinos buscan formas de crecer y mejorar. Esto es principalmente porque es una manera de pensar mucho más competitiva.

"China vive en el futuro", declaró el médico. Con esto quiso acotar que no quiere decir que Europa y España no estén avanzados, sino que "comparado con China, estamos a años luz".

"Los chinos viven en el futuro, no solo en Shanghai, sino que vas a cualquier ciudad de China y es una locura", enfatizó el cirujano torácico español.

El motivo detrás de que este país asiático se encuentre tan avanzado, el doctor señaló que es porque "son incansables, están todo el día trabajando y están todo el día a la vanguardia". Explicó que los ciudadanos de este país "no se preocupan de tener vida personal".

Esto se debe a que son trabajadores con una mentalidad muy competitiva. "Tienen una competitividad tremenda y tienen que ser los mejores entonces se preocupan mucho por trabajar y mejorar".

La realidad es que los chinos "quieren ser emprendedores", sobre esto ejemplificó el caso de los chinos en España: "Tú en España no vas a ver a un chino trabajando para nadie, ellos llegan a España y montan su propio negocio".

"Ellos montan su negocio, innovan, crecen y son sus propios jefes", manifestó el cirujano. Con esto, quiso expresar lo que considera que es la principal diferencia entre España y este país asiático: la mentalidad.

"En España hay más mentalidad de ser funcionario, en China no, en China hay más mentalidad de crecer, de crear tu propia empresa y tu propio negocio, además son muy competitivos y quieren mejorar", comentó.

En el mundo de la medicina, manifestó que pudo ver un reflejo de esa mentalidad en su forma de trabajo: "Son los mejores cirujanos del mundo, en todas las especialidades, y tienen los mejores hospitales y la mejor tecnología en este momento están en la vanguardia de todo".

"Superan a Estados Unidos con creces, en cirugía los barren", acabó expresando el médico español. La realidad es que González Rivas antes de realizar la histórica operación transcontinental estuvo en China durante la pandemia.

Sobre esta época señaló que en enero, cuando estuvo allí, "la gente estaba muy preocupada y ya había intranquilidad". No obstante, acotó "yo ya veía que era un virus" sin pensar, por supuesto, en la magnitud que tendría dicho virus en la población mundial.