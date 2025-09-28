Una joven española de 25 años, en Suiza: "Puedes ganar unos 6.000 € al mes y tienes derecho a cinco semanas de vacaciones"

La realidad que enfrentan hoy los jóvenes en España, empleos precarios, dificultades para acceder a la vivienda, escasez de oportunidades y un clima político incierto, empuja a muchos a probar suerte en el extranjero.

Entre los destinos más atractivos se encuentra Suiza, un país que ofrece salarios muy por encima de los españoles y que se ha convertido en un verdadero imán para quienes buscan estabilidad y mejores condiciones de vida.

Ese es el caso de Paula, una joven fisioterapeuta de 25 años que decidió trasladarse allí en busca de oportunidades. A través de su cuenta de emprendimiento (@fisioensuiza) ha compartido cómo son las condiciones laborales en Suiza, generando interés y debate.

Jóvenes en Suiza

En los últimos años, un número creciente de jóvenes españoles ha decidido emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y de una mayor estabilidad económica. La falta de empleo de calidad y los bajos salarios en España llevan a muchos a mirar hacia otros países.

El fenómeno impacta especialmente a profesionales cualificados, que en el extranjero encuentran no solo sueldos más altos, sino también posibilidades de desarrollo que en España resultan limitadas.

Esta fuga de talento plantea dudas sobre el futuro económico y laboral del país. Además, no se trata solo de un motivo económico: para muchos jóvenes, marcharse también significa acceder a proyectos de vida más estables y a una mayor autonomía.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2020 y 2025 alrededor de 61.000 jóvenes españoles emigraron al extranjero. Aunque la cifra no refleja un éxodo masivo, sí confirma una tendencia constante que afecta cada año a miles de personas.

Una de ellas es Paula, una joven española de 25 años que contó en sus redes sociales (@fisioensuiza), su nueva realidad residiendo en Suiza.

"¿Cuáles son las grandes ventajas de trabajar como fisio en Suiza? En primer lugar: el sueldo", señalaba la joven de forma sincera.

Paula explicó los diferentes rangos de salarios que puede percibir un profesional de la fisioterapia en Suiza: "Va desde unos 4.000 francos (4.283,80 euros) a hasta unos 6.000 netos (6.425,70 euros) en clínicas privadas, y hasta 15.000 (16.064,25 euros) siendo autónomos".

Además, la joven señaló que trabajar en Suiza implica otra serie de ventajas. "No solo eso sino que además tienes hasta cinco semanas de vacaciones. Aparte de las condiciones también podrás crecer, viajar y conocer a un montón de gente. También mejorar tu habilidad en los idiomas", aseguró.

Asimismo, en otro de sus vídeos contaba una serie de aspectos positivos que en España no vivió como fisioterapeuta. "Lo mejor de trabajar como fisioterapeuta en Suiza es la alta remuneración, el respeto profesional y los pacientes se toman en serio el tratamiento", afirmó.

Por el contrario, no se cortó en señalar lo peor: "El idioma, el proceso lento de homologación y Suiza tiene una cultura muy formal por lo que en ocasiones se puede tener menos cercanía con el paciente".

Cabe mencionar que Paula, a través de su iniciativa Fisio en Suiza, ofrece asesoría y consejo a otros jóvenes que, como ella, se aventuren a probar suerte en el país de los Alpes.

Lo cierto es que el salario de Paula está muy por encima de lo habitual en España. Un fisioterapeuta percibe de media unos 1.310 euros netos mensuales mientras que el salario medio de los jóvenes menores de 34 años en España ronda los 1.670 euros mensuales.

Ante esta diferencia y las oportunidades que ofrece Suiza, no resulta sorprendente que muchos opten por dejar España en busca de mejores oportunidades económicas y profesionales.