Un inquilino, sobre las condiciones de su casera para alquilarle una habitación: “Me pidió un informe médico”
Cristóbal llevaba 4 años buscando habitación y se encontraba en una situación en la cual "me veía en la calle" y no dio crédito a lo que se encontró.
Más información: Ana Rosa Quintana, sin filtros sobre la crisis de la vivienda en España: "No hay trabajadores en la construcción"
La situación de la vivienda en España no es desconocida para ningún español. No obstante, lo que sí puede resultar una sorpresa son las condiciones impuestas por algunos caseros para alquilar su habitación.
Cristóbal Plaza es un joven estudiante que buscaba un alquiler en Madrid y se encontró con unas condiciones bastante inéditas e incluso catalogó esta experiencia como "un calvario".
De esta forma, el joven denunció en el programa Y Ahora Sonsoles lo ocurrido y expuso las absurdas condiciones impuestas por los propietarios, proceso que definió como "un casting".
10 pisos en 4 años
El joven contó que cuando llegó a este piso estuvo hablando con la casera "le dije que era homosexual". Así, acto seguido comentó que esta le pidió que "me dijeron que necesitaban un informe médico donde atestiguara que yo no tenía ni VIH ni ninguna de esas enfermedades".
En este contexto, acotó que su situación en aquel momento era que "yo estaba ante tal límite que o me encontraba en la calle o cogía una habitación". Por ende, acabó enviando el informe.
No obstante, además de esto, la propietaria también le solicitó "el contrato de trabajo, un aval de mis padres, que si mis padres tenían posibilidad económica, un informe médico de tus padres, en fin".
En 4 años, Cristóbal Plaza ha pasado por 10 pisos, según declaró en el programa. Añadió que en este proceso de "ir pasando piso por piso, he pasado un calvario para poder entrar en ese piso por ese casting que te hacen".
Además de esta experiencia, comentó que en otra ocasión, solo para visitar una habitación, le pidieron su DNI "como si fuera extranjero".
"Tenía que entregar mi DNI un documento donde pusiera que yo tengo posibilidad económica o mi contrato de trabajo, una nómina o una matrícula de estudio", añadió el inquilino.
Plaza manifestó que actualmente vive en un Airbnb hasta conseguir algún lugar en el que vivir: "Yo ahora mismo vivo en un Airbnb que por necesidad me he tenido que coger porque en el piso que vivía se me terminó el contrato".
Para añadir a su lista de penurias, en este alquiler temporal se le impuso como condición que "tengo que estar todo el día fuera del piso y llegar por la noche".
"Yo elijo al inquilino"
Ramón Serrano, propietario de 13 pisos, también se encontraba en el plató del programa y quiso exponer su punto de vista como representante del 'lado contrario'.
Explicó que, en efecto, él, como propietario, "elijo al inquilino". No obstante, quiso manifestar que por 'elegir' se refiere a que "no dé problemas, que pueda pagar y que sea responsable".
De esta forma, la mayoría de los propietarios piden un contrato de trabajo, para asegurarse de que los ingresos de dicho inquilino son suficientes para poder hacer frente al pago del alquiler.
"Si tú te metes en la responsabilidad de alquilarte una habitación, no entras con la premisa de no pagarlo y si te dicen las condiciones es que en teoría lo puedes pagar", expresó.
Ahora bien, a esto añadió el gran miedo de los propietarios que, entre otras cosas, es el origen de estas condiciones absurdas: "El problema es cuando te haces inquilino y no lo pagas, pero vamos, esto es un problema actual de la sociedad, tanto para propietarios como inquilinos".