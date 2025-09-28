Daniel, un joven español en Suiza: "Vengo tres meses y vuelvo a mi país con más de 7.000 euros en el bolsillo"

Daniel y un botones trabajando en un hotel hecho con IA. Montaje.

A diferencia de muchos trabajadores, para Daniel salir a trabajar fuera de España no es una oportunidad de turismo ni de conocer otros países.

Este joven español tiene claro que su crecimiento profesional depende de su esfuerzo. Y si viajar al extranjero significa ganar más, no lo duda ni un segundo: elige la opción que le permite avanzar.

Daniel lleva más de dos años viajando entre España y Suiza. Actualmente, trabaja en un hotel, pero su experiencia laboral en el país helvético va más allá e incluye puestos como barista, camarero y botones.

"Gastas más, pero puedes ahorrar"

Daniel asegura que aunque el coste de vida es más elevado de lo esperado, ha aprendido a gestionar sus gastos.

"Vivo bastante justo, pero vengo tres meses y vuelvo con más de 7.000 euros", detalla en el podcast de Sergio Begueria.

Con una sonrisa en la cara, explica que después de descontar el gasto de la vivienda y lo que podría costar la despensa, le permite ahorrar alrededor de 2.000 euros cada mes.

Pero ganar ese dinero no es nada fácil. Trabajar en un hotel implica estar turnos largos, muchas veces de pie.

Además de que no solo se trata de ir de lunes a viernes, sino que también pueden incluir fines de semana y festivos.

Daniel junto a Sergio Begueria. 'Sergio Begueria'. Youtube.

Según cuenta Daniel, su trabajo en el hotel como botones supone recibir a los clientes, transportar equipaje y asistir en cualquier necesidad básica de todos los huéspedes.

Sin embargo, explica que tiene un objetivo más: aprender uno de los idiomas más importantes de la zona, el alemán. Sin duda, se trata de una habilidad necesaria que le sirve para su futuro profesional.

"Estoy en un hotel trabajando porque quiero aprender el idioma y, aparte de que se gana bien", explica con una sonrisa en la cara.

Daniel tiene una meta muy clara, y es emprender en España, específicamente en el ámbito del comercio electrónico. "Todo lo que estoy ganando es para eso", afirma sin titubear ni un segundo.

Su experiencia en Suiza durante estos años le ha permitido ahorrar lo suficiente para invertir en su proyecto empresarial.

"Es verdad que gastas más, pero proporcionalmente también guardas más dinero", confiesa el joven español.

A pesar de los sacrificios, Daniel, así como aquellos españoles que emigran a otros puntos de Europa, aseguran que el esfuerzo vale la pena.

Viajar, ver nuevos lugares, y sobre todo, ganar un buen sueldo son razones suficientes para los que deciden salir al extranjero.

Pero eso sí, siempre con planificación, mucha responsabilidad y ganas de trabajar; cualidades que marcan la diferencia en cualquier trabajador.