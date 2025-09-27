Monstse Cespedosa, economista, alto y claro: "Tienes que comprar una casa ya, aunque no sea la de tus sueños"

Comprar una vivienda en España se ha vuelto un desafío casi imposible para muchos. Sueldos bajos, empleos precarios, impuestos altos y alquileres cada vez más caros dibujan un panorama complicado para quienes sueñan con tener casa propia.

Así lo explica Montse Cespedosa, economista con más de 25 años de experiencia en banca, que analiza cómo estas dificultades afectan a cientos de familias y jóvenes en todo el país.

Su recomendación es muy clara: "Incorpórate al circuito inmobiliario, cómprate una vivienda ya, aunque no sea la de tus sueños".

Por qué comprar ahora

Según Cespedosa, los precios de la vivienda aumentan constantemente a un ritmo que supera la capacidad de ahorro de la mayoría de las personas.

Esperar a tener suficiente dinero para la 'casa ideal' puede hacer que esa meta se aleje cada vez más.

"Si ese 1% supone, por ejemplo, 6.000 euros y no puedes ahorrar al menos 3.000 cada mes, mi recomendación es entrar en el mercado inmobiliario: compra una vivienda, ya sea para vivir en ella o para alquilarla", explica.

Y es que, según detalla la experta, existe una diferencia entre comprar por necesidad y hacerlo como inversión.

No recomienda endeudarse en exceso ni descapitalizarse, y en caso de no encontrar la vivienda perfecta, sugiere comprar una propiedad más pequeña para alquilar.

"Es importante que el dinero que inviertas en un inmueble sea razonable y acorde a tus posibilidades. Comprar para invertir no es lo mismo que comprar tu vivienda habitual", señala.

Es decir; si compras una vivienda para vivir en ella, es clave aportar tus propios ahorros y que la cuota de la hipoteca sea cómoda para ti.

Endeudarse al 100% más gastos es muy arriesgado, incluso trabajando con hipotecas. Pero si cuentas con algo de ahorro, detalla, puedes conseguir una hipoteca atractiva sin poner en peligro tu economía.

"Antes de comprarte una casa ..."

La economista no se queda ahí. También advierte que existen varios riesgos si decides comprar una casa, sobre todo si es sin la seguridad económica suficiente.

Si la compra implica depender demasiado de la ayuda de los padres o asumir una hipoteca al 100% por un piso que "no es ni tan siquiera la vivienda de tus sueños", la operación puede resultar peligrosa.

Es por ello que aconseja que quienes buscan invertir opten por adquirir una propiedad para alquilar, mientras que la compra de un hogar propio debe ser siempre una decisión cómoda y sostenible.

Además, no duda en lanzar una advertencia importante para aquellos que quieran comprar sobre el mercado inmobiliario.

Habla del fenómeno de la 'onda expansiva', que hace que los precios suban rápidamente desde el centro a zonas periféricas.

Por eso, si no puedes permitirte un piso en el centro de las grandes ciudades, recomienda buscar en las afueras, a 10 o 20 kilómetros, antes de que los precios en estas zonas también se disparen.