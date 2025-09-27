De limpiar váteres a community manager: "Gana más una limpiadora en Suiza que un ingeniero en España" Montaje

La española Ana Marina Lasso sorprendió en redes al contar que trabajar como limpiadora en Suiza puede dejar más ingresos que un puesto cualificado en España. En un video mostró, relató cuánto cobra por limpiar casas y cómo esa cifra supera lo que gana un ingeniero en su país natal.

¿Cuánto gana una limpiadora en Suiza?

Ana Marina detalló que cobraba 28 francos suizos por hora, cuando trabajaba de limpiadora. “He limpiado esta casa por cuatro horas, me han pagado 112 francos”, aseguró tras mostrar un día de trabajo.

“Sí, cobro más limpiando casas en Suiza de lo que cobra un ingeniero en España”, admitió.

Con ese ritmo, trabajando entre 30 y 40 horas semanales, los números demuestran cómo en Suiza se puede ganar más que en España. Una limpiadora que trabaje 30 horas semanales puede hacerse 3.360 francos al mes (aprox. 3.662 euros). En cambio, alguien que cobre 28 francos la hora, en un trabajo de limpieza de 40 horas semanales, a fin de mes tendría un promedio de 4.480 francos (aprox. 4.883 euros).

De limpiadora a community manager en Suiza

La creadora también compartió cómo pasó de trabajos de limpieza y trabajar en Zara a tener su propio negocio.

“Dejé de limpiar váteres hace seis meses, en abril, si no recuerdo mal, y me hice autónoma. Ahora tengo mi negocio, soy community manager y creo contenido para empresas”, explicó.

Contó que su primer cliente llegó cuando todavía limpiaba y trabajaba en Zara. Después, un despido aceleró su transición: “me echaron de Zara y estoy agradecida, porque gracias a eso pude arrancar mi proyecto”.

Ana Marina insiste en que cualquiera que intente emprender en Suiza debe tener ahorros para cubrir para comenzar. Además, advirtió que no tiene miedo de volver a trabajar de limpiadora, en caso de que el proyecto fracase: “Que no se te caigan los anillos si tienes que regresar al trabajo del que viniste”, puntualizó.