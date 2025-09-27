José Manuel (39), médico de urgencias: "Algunos llegamos a trabajar hasta 90 horas en una semana haciendo guardias"

Ser médico es una profesión que definitivamente requiere de mucha vocación. No solo por todo el largo de proceso de aprendizaje que implica sino por las terribles condiciones laborales a las que muchos se exponen en su día a día.

Desde salarios precarios, exceso de pacientes o largas guardias de trabajo. Son muchas las situaciones que viven los profesionales sanitarios durante sus jornadas laborales.

Así, uno de ellos es José Manuel Portal, un médico de urgencias, que ha contado en sus redes sociales (@doctorporto) la catastrófica situación que viven muchos en sus jornadas de trabajo.

Largas jornadas laborales

Los servicios de urgencias en España afrontan una presión creciente, con médicos y personal sanitario sometidos a horarios extensos y guardias continuas.

En muchas ocasiones, los profesionales llegan a trabajar jornadas que superan las 80 horas semanales, una carga que va más allá de lo recomendado por la normativa laboral.

La sobrecarga afecta tanto a la salud de los trabajadores como a la calidad de la atención: el cansancio acumulado puede provocar errores, retrasos y dificultades para mantener la concentración en situaciones críticas. Además, la escasez de personal obliga a prolongar turnos y cubrir vacantes de forma constante.

Este escenario no es fruto de la casualidad, sino de años de falta de inversión y planificación en el sistema sanitario. La combinación de recursos limitados, aumento de la demanda y ratios insuficientes de personal convierte a muchos profesionales en testigos y víctimas de un estrés laboral extremo.

Por ello, José Manuel Portal utilizó sus redes sociales para compartir su situación y la de muchos de sus compañeros en el área de urgencias.

"Los médicos hacemos una guardia y libramos 5 días. Qué bien vivimos, ¿verdad? Esto es falso", señalaba el médico sobre una falsa afirmación que indicaba eso.

"La realidad es que podemos llegar a trabajar hasta 90 horas en una semana sin que se respeten en algunos casos las 36 horas de descanso necesarias", confesaba José Manuel. "El motivo principal es la falta de recursos humanos".

El médico de urgencias explicaba cómo una guardia de 24 horas realizada por una única persona equivale a tres turnos distintos realizados por tres personas distintas. "Esto viene con el consiguiente ahorro de la administración", apuntaba.

Portal indicaba cómo esta estrategia del sistema sanitario era para suponer un ahorro para la Administración y que tenía como consecuencia perjudicar a los propios trabajadores en relación a su período de cotización.

"De esa guardia solo cotizamos a la seguridad social la jornada ordinaria, es decir, las siete primeras horas. El resto no cuentan para la jubilación, pero sí tenemos que tributar por Hacienda", afirmaba el médico.

El sanitario dejaba una reflexión en su vídeo: "Ahora os pregunto, ¿os montarías en un avión sabiendo que el piloto lleva 12 o 16 horas de vuelo sin descanso? Y eso pasa en urgencias cuando vas a las 2 de la mañana. Probablemente el médico que te atienda lleva trabajando 18 horas seguidas con un descanso de poco más de una hora para comer, cenar e ir al baño".

La sobrecarga laboral en el servicio de urgencias representa un desafío estructural que requiere soluciones inmediatas. Ajustar los turnos y aumentar los recursos humanos es clave para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema sanitario.

Abordar estas condiciones no solo protege a los trabajadores, sino que también mejora la calidad de la atención. Un sistema con personal suficiente y descansos adecuados permite una asistencia más segura y eficaz para todos los pacientes.