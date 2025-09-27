Una andaluza viviendo en Japón no se corta y habla sobre lo que gasta en comida: "Salir a comer fuera no te sale más que 5 euros"
Una joven andaluza que vive en Tokio mostró en TikTok cuánto cuesta la comida en Japón: los precios son bajísimos comparados con España.
Una andaluza de Sevilla que reside en Japón compartió en TikTok cuánto se puede gastar en comida a diario en Tokio y sorprendió con los precios. En su perfil donde comparte su vida en Asia, @la.nieta.de.la.illi mostró que comprar platos listos o salir a comer puede ser incluso más barato que cocinar en casa.
¿Cuánto gasta una andaluza en comida en Japón?
La joven detalló que ya no cocina porque no le resulta rentable, y es “algo que odia”, porque le gusta cocinar. Entre su jornada laboral de 9 horas y el tiempo que se gasta en transporte, señaló que no le compensa preparar comida en casa.
En su video contó que los precios en los supermercados son muy bajos y dio algunos ejemplos claros:
Hamburguesa empanada: 62 céntimos
Yakisoba: menos de 2 euros
Choquitos fritos: 2 euros con 42
Sushi: algo más de 2 euros
Hamburguesa: 82 céntimos
Gyozas: 1 euro con 78
Pizza: 2 euros con 22
Tempura: 3 euros con 18
- Bandeja de vianda completa con salmón: 3 euros con 18
Onigiri: 1 euro
Espaguetis congelados: 1 euro con 26
También remarcó que venden pescado limpio de todos los tamaños y gambas peladas listas para cocinar, lo que simplifica aún más la rutina.
Comer fuera en Japón es una opción más barata
La creadora añadió que la comida preparada es “muy buena y encima barata”. Por eso, considera que salir a cenar en restaurantes tampoco representa un gran gasto, ya que con apenas 5 euros se puede disfrutar de un plato completo.
“Salir a comer fuera no te sale más que 5 euros”, contó.
