María Matos, sin pelos en la lengua sobre otra burbuja inmobiliaria: "Las condiciones hipotecarias siguen siendo..."

El precio de la vivienda sigue disparado. Más allá de las estadísticas de los portales inmobiliarios, el INE ha publicado el conocido como Índice de Precios de la Vivienda (IPV). Y el incremento anual es del 12,7% en el segundo trimestre respecto al mismo del año anterior.

Varias son las preguntas que surgen tras conocer estos datos. Una de ellas es por qué sigue subiendo a doble dígito. Otra es si estamos a las puertas de una nueva burbuja inmobiliaria.

Respecto a esta última pregunta, la respuesta de María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, es: “no estamos próximos a una burbuja inmobiliaria, ya que las condiciones hipotecarias siguen siendo prudentes y se mantienen dentro de los criterios de solvencia exigidos por el BCE”.

Vuelta al mercado

Siguiendo con las respuestas a las preguntas antes planteadas, y respecto a las razones de este despegue de precios, Matos se muestra contundente. Y lo centra en tres puntos. ¿Cuáles?

“El fuerte ritmo de encarecimiento de la vivienda responde a la combinación de una demanda sólida que no deja de crecer, unas condiciones hipotecarias más favorables y una oferta muy limitada”, especifica.

Dicho esto, la experta inmobiliaria pone el foco en la senda de recortes de tipos iniciada por el BCE en junio de 2025. Desde entonces, y un año después, se han situado en el 2%.

“El descenso del Euríbor y la mejora de las condiciones de financiación han devuelto al mercado a un 21% de compradores que habían quedado fuera”, indica Matos.

Y añade: “Ahora, en muchos casos, resulta más barato comprar que alquilar. Esta situación representa una oportunidad para quienes llevaban tiempo esperando un entorno más propicio y volverán con fuerza al mercado”.

Pero hace la siguiente matización: “Esta mayor presión compradora se produce en un contexto en el que los precios ya venían registrando fuertes subidas desde 2022, lo que acelerará aún más el encarecimiento como consecuencia del nuevo empuje de la demanda”.

Una demanda impulsada también por la visión de la vivienda como una forma de ganar calidad de vida, así como por el incremento de los hogares unipersonales.