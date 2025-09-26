Daniel Toro, empresario español que vive en Tailandia: "Aquí pago 500 euros por una villa con piscina y gimnasio"

Daniel Toro es un empresario mallorquín con una larga trayectoria que vive en Tailandia desde hace varios años. El emprendedor ha hablado en el podcast MeVoyalMundo sobre su experiencia en el país asiático.

El mallorquín es propietario de un coffee shop dedicado a la venta de marihuana y otros productos relacionados. Un proyecto que emprendió tras la legalización de la misma en Tailandia. Daniel Toro reside en la ciudad de Chiang Mai.

El coste de vida en España ha aumentado mucho en los últimos años por la inflación. Este es uno de los aspectos donde más diferencia ha notado entre su país natal y Tailandia.

Toro cuenta que actualmente vive en una "villa privada con seguridad en la puerta, cinco habitaciones, casa supletoria, piscina y gimnasio" por la que paga 500 euros al mes.

El emprendedor mallorquín asegura que una propiedad similar en Madrid o Mallorca costaría "entre 5.000 y 6.000 euros mensuales".

Y es que los alquileres son mucho más económicos en el país asiático que en España. "Puedes alquilar un estudio por 70 euros al mes" o "un apartamento de una habitación con aire acondicionado y seguridad por 110 euros".

Sin embargo, "con 1.500 euros en España tienes que compartir casa si no tienes pareja", lamenta Daniel Toro.

La diferencia en el coste de vida también se refleja en la comida: "Lo que consume el tailandés es extremadamente barato. El pollo, el cerdo, el pescado y las gambas están tirados de precio".

En este sentido, los productos más caros son los que los tailandeses no suelen consumir. Entre ellos, destacan los productos lácteos, el queso o una botella de vino que en España "cuesta seis o siete euros", mientras que allí vale casi 30.

Además, el empresario asegura que comer fuera "es tan barato que a menudo sale más a cuenta que cocinar en casa". Por ello, muchas viviendas tailandesas no tienen cocina.

Daniel Toro advierte que, para tener una vida cómoda como español, viviendo bien y disfrutando, "no te escapas" de pagar 1.000 euros al mes.