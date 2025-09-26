Un asesor fiscal no se corta y alerta a España sobre Hacienda: “El proceso de inspección está basado en un chantaje”

El sistema fiscal español es uno que ha sido criticado en varias ocasiones por los trabajadores del país. Muchos hablan de sentirse ahogados por la creciente cantidad de impuestos y las inspecciones de Hacienda.

A esta crítica se unió el asesor fiscal y cofundador de Fixcal, Álex Algarci, quien en el pódcast Cancelled lanzó una dura crítica al modus operandi de la fiscalidad española y, sobre todo, de los inspectores de Hacienda.

Relató que existe una importante indefensión por parte del contribuyente y esto, a su vez, hace que los empresarios muchas veces se sientan como un "apestado en España".

"La gente se siente atacada"

El asesor no dudó y con contundencia definió el sistema de Hacienda como un "chantaje": "Yo no sé si utilizar esta palabra me puede meter en líos, pero el funcionamiento del proceso de inspección está basado en un chantaje".

De esta forma, continuó explicando que el motivo por el que considera que este sistema está basado en un chantaje es porque "el inspector dice que le debo una cantidad X y yo digo que no, vamos a poner en esta hipótesis que yo estoy seguro de que tengo razón".

"El procedimiento administrativo puede comenzar con un requerimiento de una inspección o que directamente te manden una propuesta de liquidación (...) ¿Qué pasa? Que para que la presunción de inocencia exista, para hacer valer tus derechos, eso se da en el juzgado", continuó.

Así, "te peleas con Hacienda", expuso el asesor, pero el problema radica en que "cuando es con Hacienda con quien discutes, no tienen ningún incentivo para aceptar tus recursos".

Con esto, agregó que en ningún escenario, en efecto, no existe ese incentivo: "Si yo te multo y acierto, cobro como inspector; si te multo y no acierto, cobro también y si no te multo no cobro".

"El inspector tiene todos los incentivos para liquidar y para poner sanción al final del proceso administrativo", sentenció el asesor fiscal.

Por otro lado, al tener el contribuyente que ir a juicio para demostrar que el inspector está equivocado, se genera un importante obstáculo en el cual, además, este sabe que no conseguirá todo el dinero que pagó.

"Te retengo tu dinero ilegalmente, cobro por ello durante 7 años mientras tú pleiteas, pagas tu abogado, pagas costas y al cabo de 7 años te devuelvo tu dinero y te doy intereses de demora, pero me quedo con la mitad de ellos", manifestó Algarci.

Así, continuó exponiendo que "juegan con ese chantaje", agregando que en su trabajo en España ha visto en varias ocasiones este tipo de situaciones.

Incluso, aprovechó para acotar que algunos de sus clientes se han visto en involucrados con Hacienda en circunstancias similares y, eventualmente, "han puesto sobre la balanza el proceso y deciden pagar".

Las inspecciones de Hacienda son relativamente comunes, sobre todo con deportistas o contribuyentes con grandes fortunas. No obstante, el foco del asesor fiscal se posa en la estructura de este procedimiento que no invita a intentar 'pelear' sino simplemente a pagar.

"La gente se siente atacada cuando tiene una inspección con Hacienda, la sensación que tienes es que te van a hacer algo aunque no hayas hecho nada", expresó Algarci.

Ahora bien, cómo le gustaría al asesor que fuese este sistema de Hacienda. Básicamente lo propuesto por Algarci consiste en un proceso en el que no sea necesario ir a tribunales y sea posible resolver todo de una manera menos 'hostil' y, por supuesto, que cambie el sistema de los incentivos.