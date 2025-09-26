Una albañila, sobre la falta de mujeres en la obra: "Los hombres nos miran como si no supiéramos hacerlo"

En los últimos 50 años, se ha multiplicado la incorporación de la mujer al mercado laboral en España y en el resto de Europa. Profesoras, enfermeras, periodistas... Son muchas las profesiones en las que cada vez hay más mujeres.

Sin embargo, en otros oficios sigue habiendo mucho trabajo por hacer. Según un informe del Observatorio Industrial de la Construcción, solo el 11,2% de los albañiles en España son mujeres, y eso que el dato ha mejorado paulatinamente en los últimos años.

Uno de los motivos que explican la falta de 'albañilas' es que se sigue considerando una profesión de hombres, también entre los reclutadores. De hecho, Carol Castro, trabajadora de la construcción, afirma que "los hombres nos miran como si no supiéramos hacerlo" mientras aplican cemento a los ladrillos.

A pesar del estigma, Carol y su socia Claudia Trujillo se rebelaron y crearon hace un año y medio la empresa Diseños y Reformas River's y además se han proclamado recientemente como ganadoras del Concurso de Albañilería para Mujeres.

"Un día nos pueden ver demoliendo, otro día poniendo azulejos, alisando paredes", enumera Carol en un reportaje de los servicios informativos de Antena 3.

Destaca que a pesar de que son unas de las pocas mujeres que se dedican a este oficio, ella está satisfecha por la apuesta y "enamoradísima de la profesión".

Por el contrario, Jaqueline Galvis, oficial de albañilería, también entrevistada por Atresmedia, confiesa que, aunque quiere trabajar, su disponibilidad no da frutos. "No me dan trabajo, cuando saben que soy mujer dicen que no", denuncia.

El bajo número de 'albañilas' no tiene su origen en los salarios que se ofrecen en esta profesión, ya que el salario medio del oficio asciende hasta los 1.800 euros mensuales.

Por lo tanto, la falta de oportunidades, priorizar a trabajadores hombres y decantarse por otras profesiones se sitúan entre las principales causas.

Salarios

Su remuneración representa una cifra notablemente superior a la de otras profesiones más ligadas históricamente a la mujer, como las peluqueras (1.388 euros) y esteticistas (1.429 euros); y muy por encima del Salario Mínimo Interprofesional, fijado actualmente en los 1.184 euros brutos mensuales.

El sector de la Construcción, a su vez, se enfrenta al reto de sustituir a los trabajadores que se jubilen en los próximos años. Según la Fundación Laboral de la Construcción, en un plazo de 10 años se prevé la jubilación de aproximadamente el 21,9% de la población ocupada.