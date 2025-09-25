Pedro Orgeira, el profesor que alerta sobre la IA en las aulas: "La educación está fallando: los alumnos ya no aprenden nada"

La inteligencia artificial es una tecnología en auge que cada vez está más presente en nuestro día a día, y es una realidad que seguirá teniendo protagonismo en los próximos años, hasta el punto de llegar a acabar con algunos puestos de trabajo.

Sin embargo, por el momento existe cierto desconocimiento acerca de las posibilidades de la IA, pero de la mano de Pedro Orgeira podemos profundizar en mayor medida en esta tecnología, de la que está convencido de su potencialidad en el terreno de la enseñanza.

Tal y como recogió El Periódico, este profesor que revoluciona la enseñanza apostando por la inteligencia artificial asegura que estas herramientas deberían marcar un punto de inflexión en el modelo educativo, por lo que enseña a los alumnos cómo usarlas de manera ética a través de un curso virtual que imparte en tres campus.

En total, oferta 30 plazas para todos aquellos que estén interesados en hacer un buen uso de la inteligencia artificial, pues considera inevitable que los estudiantes recurran a herramientas como ChatGPT y similares.

Orgeira explica que la IA, tanto en general, como la generativa, en particular, siempre han sido parte de su labor profesional, primero trabajando en una empresa privada, y en la actualidad como parte de su investigación en la Universidad.

Tras dedicar miles de horas a esta tecnología, desde hace dos años empezó a detectar que el potencial riesgo a la hora de entregar la memoria de una práctica un TFM o un TFG ya no es un plagio, ni siquiera usar la IA generativa para reescribir un texto o retocarlo un poco, sino que ha detectado casos de “send out and forget”.

Esto significa que el alumno se limita a introducir un prompt con el enunciado en la IA, para luego generar el PDF, lo descarga y lo envía sin ni siquiera comprobarlo, y lo que le resulta más preocupante, “sin aprender nada del proceso”.

Pedro Orgeira insiste en que la inteligencia es una herramienta más de la que dispone cualquier persona, incluidos los estudiantes, pero lo que él quiere potenciar es que se les enseñe a utilizarlas para el estudio y el refuerzo del aprendizaje.

Fomentando un comportamiento ético con la IA

El profesor explica que trata de fomentar el uso responsable de una herramienta con tanto potencial y que ha llevado para quedarse como es la inteligencia artificial, cada vez más utilizada por parte de los estudiantes.

Pedro Orgeira se centra en ver el lado positivo del uso de la IA y en buscar la forma con la que se puede potenciar el aprendizaje y la formación de una persona en una temática en particular.

Igualmente, trata de alertar a los estudiantes de los riesgos que puede tener su utilización sin intervención humana, y es que, aunque puede servir para cumplir con la tarea, no existe ningún aprendizaje, que es de lo que se trata.

Más allá de tratar de fomentar su uso ético, que considera que ya es un beneficio por sí mismo, cree que enseñar estas herramientas abre un mundo repleto de oportunidades de aprendizaje, además de mejorar la productividad.

Orgeira destaca que la explosión de uso de la IA se produjo hace un par de años, y cree que la comunidad universitaria, de la que deben formar parte los alumnos, debe establecer un reglamento ético, pero también unas alteraciones en el modelo educativo.

En cuanto a la inteligencia generativa, ha tomado decisiones que son una revolución en la enseñanza, y es que, para él, "la entrega de trabajos ya no tiene sentido", por lo que ya ha eliminado de sus materias la entrega de trabajos o memorias como hacía antaño.

Esta iniciativa ha surgido por su firme creencia de que la docencia tiene que evolucionar y actualizarse, además de aprovechar esta herramienta tan potente. Para él, no hay que negar su existencia, prohibirla o eliminarla del mundo educativo, sino que se debe usar de manera positiva.

La IA generativa en los trabajos académicos

Cada vez nos encontramos con más estudiantes que, aunque tienen una trayectoria académica mediocre, obtienen notas altas en trabajos de fin de grado, presentando textos informativos, con precisión y sin errores gramaticales ni ortográficos, lo que sugiere que en muchos casos se utiliza IA.

Según diferentes estudios, el 89% de los estudiantes universitarios usa alguna herramienta de IA generativa, y el 45% de ellos la usa en específico para la redacción de trabajos académicos. De esta manera, las universidades están afrontando el impacto de la IA.

Lo hace adoptando diferentes enfoques, con un uso sin restricciones en el que se equipara el uso de la IA a herramientas como la calculadora o el corrector ortográfico, y no se imponen límites. Se permite su utilización siempre que se haga de manera ética, bajo la premisa de la honestidad.

Se pide al estudiante que declare el empleo de la inteligencia artificial y que no abuse del uso de esta herramienta, si bien no se definen de una manera clara los límites ni los criterios que se tienen en cuenta para considerar que se trata de un abuso.

Otro enfoque es la prohibición absoluta, con la que se veta cualquier uso de la inteligencia artificial, sin que haya ningún tipo de matiz ni excepción. Sin embargo, la realidad es que ninguna de estas posturas ofrece una solución totalmente satisfactoria, sobre todo cuando se trata de trabajos tan importantes como un TFG.