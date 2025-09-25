Marisa, médica residente en España: “Después de 7 años estudiando tengo un sueldo base de 1.000 euros”

La carrera de medicina es conocida por las interminables horas que deben dedicar sus profesionales al estudio, principalmente porque no tienen espacio para los errores.

Así, deben dedicar 6 años a la carrera universitaria y, los que lo deseen, un año más a estudiar el examen de Médico Interno Residente (MIR), en total 7 años. Esto sin sumar los años de estudio durante las prácticas y ejerciendo como doctores.

Así, Marisa, una joven médica aspirante a psiquiatra, documentó a través de su cuenta de TikTok (@mery.fitness) sus prácticas en medicina, destacando su salario mensual y sus jornadas laborales.

Jornadas de 69 horas semanales

La médica comenzó su vídeo exponiendo un 'rumor' sobre su sector: "Todos dicen que por ser médico vas a ganar mucho dinero ¿Esto es real?".

Así, destacó que "después de 6 años estudiando medicina y 1 año estudiando el MIR, entro como médico residente para seguir estudiando mi especialidad, pero esta vez comienzo a cobrar".

"Como es un salario público he querido enseñarlo tal cual, el sueldo base en el primer año ronda los 1.000 euros al mes, dependiendo de la comunidad autónoma", expuso la futura psiquiatra.

Marisa reside en Andalucía, por lo que el sueldo neto que le corresponde es de 1.106 euros mensuales. Ahora bien, este no es su salario final, ya que las guardias sirven como un suplemento.

"Para que suba el salario, tengo que hacer guardias de 24 horas", explicó. "Esas que implican trabajar por un día entero sin descanso y que, además, no cuentan como tiempo cotizado", añadió.

Estas guardias son un tema controvertido en el sector sanitario. Principalmente, porque, en efecto, constituyen 24 horas de trabajo sin descanso y, a pesar de librar al día siguiente en algunos casos, sigue siendo dañino para la salud física y mental.

Por otro lado, la médica también publicó cuántas horas trabaja en una semana. A pesar de no haber trabajado el viernes y el domingo trabajó esa semana dos guardias de 24 horas, que sumadas a las demás horas de trabajo dan un total de 69 horas semanales.

Ahora bien, estas interminables guardias no son tiempo cotizado, por lo cual de esas 69 horas esa semana, únicamente cotizó 35 horas.

"Sí, para tener un sueldo 'digno' un residente necesita hacer entre 4 y 6 guardias al mes, horas que afectan al bienestar físico", reveló la joven.

Con esto, la residente quiso enfatizar que el trasfondo de su vídeo no es una queja, sino más bien "visibilizar porque ser médico no solo es vocación, también es una profesión que merece condiciones justas".