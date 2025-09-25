Una enfermera española en Noruega, no se corta con su salario: “Aquí cobras como mínimo 3.000 euros al mes”

Montaje con Clara Blas, enfermera en Noruega y una enfermera en una residencia Gemini

Cada vez son más los jóvenes españoles que emigran buscando oportunidades en el extranjero. En el sector sanitario, esto se está convirtiendo en una cuestión realmente preocupante.

El motivo es que muchos de los trabajadores de este sector se sienten descuidados en España, con unas condiciones precarias y salarios que no acompañan la cantidad de horas trabajadas. Así, muchos en vez de elegir realizar guardias de 24 horas, deciden irse a otros destinos.

Clara Blas es enfermera en una residencia en Noruega y compartió a través de Tiktok, cómo es vivir en este país, qué se necesita para emigrar a este país y, sobre todo, cuánto cobra mensualmente.

"¿Cuánto cobro en Noruega?"

La enfermera quiso acotar que en este país "se necesitan todo tipo de sanitarios", añadiendo que "los españoles están súper bien valorados".

Como es evidente, para irse a este país tuvo que aprender noruego: "Lo primero que necesitas es un título de noruego B1 certificado porque sin él no puedes ni avanzar ni comunicarte".

Sobre su rutina, compartió que, por ejemplo, el turno de tarde es desde las 14:30 hasta las 22:00 horas. En ese tiempo, suele estar pendiente de sus pacientes, y explicó que "solemos llevar de 1 a 5 pacientes por persona".

Sobre este último punto acotó que en este país "las enfermeras no solemos llevar pacientes". No obstante, aunque se les asignen, expresó que "la carga de trabajo es mucho menor".

Así, destacó como principal diferencia entre España y Noruega es que "las enfermeras realizamos muchas tareas administrativas", como por ejemplo, son quienes deben hacer los pedidos de suministros para la residencia.

Por otro lado, otra diferencia es que utilizan mucho el teléfono para comunicarse: "En vez de ir sala por sala, tienes un teléfono de trabajo y si necesitan ayuda te llaman". Señaló que este mecanismo permite "trabajar de manera más ordenada y priorizar tu tiempo".

Continuó exponiendo que "aquí los auxiliares que tienen un curso de medicación suelen ser los responsables de darla, no como en España que tienes 4 o 5 rondas por turno".

Además de esto, la ley en Noruega establece que es obligatorio tomar pausas durante la jornada laboral, algo que también aplica a las enfermeras: "Obligan por ley a tener pausas obligatorias para comer, pueden llegar a ser incluso de 1 hora y media".

Ahora bien, con todo esto, reveló el salario que reciben estos profesionales en este país: "La pregunta más esperada, ¿Cuánto cobra una enfermera en Noruega? Depende mucho de la zona en la que trabajes (Norte o Sur), pero mínimo aquí cobras 3.000 euros netos".

En España un enfermero de una residencia tiene un sueldo promedio de 1.567,96 euros brutos mensuales. A pesar de la importante diferencia entre ambos sueldos, es importante recalcar que el coste de vida en Noruega también es más alto que en España.

Independientemente, al final, el sueldo neto de un enfermero en Noruega, ronda mínimo los 36.000 euros, mientras que en España no llega a los 20.000 euros.