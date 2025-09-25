Un camionero, sin rodeos sobre su dura realidad: “Este trabajo es una esclavitud, es tener que renunciar a tener vida”

Toni Cornellá es conductor de autobuses y en varias ocasiones ha optado por denunciar las condiciones de su sector a través de su canal de YouTube.

En esta ocasión aprovechó el testimonio de un compañero de Córdoba que comentaba las abusivas y largas jornadas a las que debía someterse.

Así, ambos corroboraban que a raíz de la cantidad de horas que deben trabajar, tienen muy poco tiempo para poder llevar a cabo actividades cotidianas o de ocio.

"No me da mi jornada laboral"

El conductor comentó que "chicos no os saquéis el carné de camión, no os dejéis engañar por las autoescuelas que no os van a decir la verdad que esconde este sector".

Acto seguido, señaló que esta 'verdad' de este sector está relacionada con la carga que supone este trabajo: "La esclavitud que esconde ser camionero al tener que renunciar a tener vida social, realmente a no tener vida".

"Yo no tengo tiempo ni para ir por la noche a comprar al supermercado", ilustró Cornellá, "no me da mi jornada laboral para ir a comprar al súper, es súper triste".

Con esto quiso acotar que su jornada laboral empieza "súper pronto", pero cuando esta llega a su fin, de noche, "ya están cerrados".

El compañero de Córdoba, que envió un audio a Cornellá explicando su situación, comentó una coyuntura similar en la que se sentía que "ya me da pereza hasta cabrearme, lo tengo asumido que me voy de aquí".

Con esto, este camionero de Córdoba explicó que por 14.000 kilómetros gana "2.000 euros al mes". En la línea de Cornellá, lo definió como que "esto es una esclavitud".

"Al final hacemos 15 horas diarias", continuó exponiendo el conductor andaluz. "Yo llevo 5 años en esta profesión y solo he ido de mal en peor, te lo pintan muy bonito todo y es una ruina esto, somos personas, no esclavos", sentenció.

"Muchos fines de semana te buscan los viajes más apretados, para que tengas el descanso mínimo en tu casa y muchas veces tengas que salir con un descanso semanal reducido, para poder salir temprano un lunes", continuó su testimonio el conductor.

Es importante recalcar en este punto, que a nivel legal, un trabajador tiene derecho a un periodo mínimo de descanso. Destacan: 30 días naturales de vacaciones, un descanso mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de otra y un descanso semanal de día y medio.

Además de esto, el conductor de Córdoba añadió que "no vamos a tener vacaciones en Navidad, como somos una empresa de alimentación, no hay vacaciones". Así, también expresó que "no sé si llorar".

Sumado a esto, el andaluz también acotó a su lista de penurias que su salario de 2.000 euros, no es fijo, por lo cual si "estás parado una hora en un sitio" varía.

Es importante recalcar que la oferta salarial en este sector depende de la comunidad autónoma en la que se resida, ya que, existen diferentes convenios. En este sentido Cornellá comentó que "Murcia tiene el peor convenio de transporte para los conductores asalariados".

Por otro lado, este sector es uno que actualmente se enfrenta a una serie de desafíos como falta de personal, envejecimiento de la plantilla y nuevas normativas relacionadas con sostenibilidad y accesibilidad.