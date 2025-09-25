Una camarera colombiana en España: "Lo único que vale la pena es cuando te pagan al final del día"

La experiencia laboral de una colombiana en España se ha vuelto viral en TikTok. Daniela Hidalgo, quien trabaja como camarera en un bar de playa, compartió su realidad en un video donde relató cómo es ese empleo, los retos que enfrenta en el día a día y lo que significa para ella recibir el salario al final de la jornada.

¿Cómo vive una camarera colombiana el trabajo en España?

“Estoy trabajando como mesera este verano y es una mierda”, expresó sin filtros (y algunas risas) al describir lo que significa adaptarse al ritmo acelerado del trabajo en bares españoles.

La usuaria @danielahidalgoa explicó que solo compensa cuando recibe dinero: “Lo único que vale la pena es cuando te pagan al final del día”.

La joven contó que, por ahora, trabaja principalmente los fines de semana, aunque planea sumar más horas antes de regresar a Colombia. Asimismo, reveló que algunos clientes la han hecho sentir “insignificante”, incluso con comentarios ofensivos, lo que le generó lágrimas después de la jornada.

En otro video, Daniela compartió que”Trabajar en España con depresión y ansiedad es como correr, pero con el camino lleno de piedras y la obligación de sonreír para que nadie te juzgue".

"Es una mierda": el reto de buscar empleo en el extranjero

Daniela Hidalgo subrayó que no todos logran adaptarse a este tipo de trabajo. “Si vienes con un propósito claro, obviamente te va a ir superbién”, admitió.

La camarera recalcó que el ambiente en ciertos momentos puede ser hostil, aunque insistió en que la motivación personal es la clave para sobrellevarlo.

Pese a las dificultades, asegura que su objetivo está marcado y que continuará con su empleo en España hasta cumplir el plazo que se propuso, con la mirada puesta en volver a Colombia.

El video viral se llenó de comentarios a favor y en contra del relato de Daniela. "Fui camarera por muchos años aquí en España, y nunca me sentí humillada ni ultrajada. Con ese trabajo compré casa y ahora soy empresaria", comentó Sandra Sánchez. "Es la actitud, nena, la actitud", concluyó.

"Pero tampoco es así la cosa", empezó Paula Sotelo. "Yo trabajo en la hostelería hace 3 años y van al bar españoles de todas las ciudades por turismo", explicó. "Hay gente que es grosera, pero la mayoría de españoles han sido muy buenos”, puntualizó.

Daniela Hidalgo mencionó que mucha gente juzga sin conocer las batallas internas y que eso duele porque pocas personas saben "lo que es luchar con tu propia mente". Confiesa que hablar en TikTok le sirve para no explotar.

"No vine a España a callar, vine a trabajar para ponerme a prueba”, puntualizó.