Una universitaria no se corta y denuncia su situación: “Te piden 1.500 euros por vivir de alquiler en un semisótano”

Montaje con universitarios en Villanueva de la Cañada y una habitación de un semisótano alquilado. UAX

Vivir de alquiler se está convirtiendo en misión imposible para muchas personas. Entre ellas, los estudiantes. A muchos no les queda más remedio que compartir piso. O semisótano, como sucede en la localidad universitaria de Villanueva de la Cañada.

Allí, y tal y como ha mostrado el programa ‘Equipo de Investigación’ de laSexta, se está produciendo un hecho cuanto menos sorprendente. Y es que muchos vecinos están convirtiendo sus garajes en viviendas de alquiler.

"Te meten en un semisótano sin darte cuenta por 1.500 euros, y para entrar a una casa lo menos tienes que poner 3.000 o 4.000 euros de fianza", lamentó una de las universitarias que estudia en la localidad al programa.

"Completamente prohibido"

La amplia demanda que existe en la localidad madrileña a menos de 30 kilómetros de Madrid ha hecho que los propietarios hayan dado una segunda ‘oportunidad’ a sus garajes. Y lo han hecho reformándolos para acoger a los estudiantes.

Recordemos que en Villanueva de la Cañada hay dos campus universitarios privados. En total, cerca de 23.000 jóvenes necesitados de vivienda. Y la pregunta que surge: ¿Es legal?

En dicho programa, el concejal de Urbanismo de la localidad, Gabriel García, afirmó que “está completamente prohibido”. Sin embargo, vino a decir algo así como que se encuentran con las manos atadas para atajar el problema.

“Los técnicos se encuentran con el problema de que no pueden acceder a la vivienda sin el permiso del propietario”, reconoció al programa. De hecho, sin una autorización judicial, es misión imposible. Y estas no siempre se conceden.

Los garajes convertidos en vivienda no son la única opción para los estudiantes en la localidad. La universitaria antes nombrada finalmente consiguió vivir con otras seis estudiantes por 3.000 euros en conjunto.

También hay quien pide 1.250 euros por un estudio de 35 metros cuadrados en un chalet con piscina; o 1.590 euros por un apartamento de dos habitaciones.

Es tal el negocio, que quienes viven en la localidad están recibiendo ofertas para que vendan sus posesiones. Una de las vecinas, que también apareció en el programa de laSexta, llegó a afirmar que le han llegado a ofrecer hasta 600.000 euros.