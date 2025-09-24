María (22) dice lo que muchos piensan sobre la crisis de la vivienda en España: “Parece que ver la luz del sol es un lujo”

Entre unos precios en permanente alza, sueldos precarios y condiciones absurdas, los jóvenes se enfrentan a una de las peores odiseas: buscar un lugar donde vivir.

La joven valenciana de 22 años, María Codreanu, lleva dos meses buscando un alquiler en Madrid para comenzar un máster sin mucho éxito, según contó al programa El Intermedio.

Durante esta búsqueda, Codreanu se ha enfrentado a condiciones absurdas, habitaciones con precios desorbitados y hasta pisos compartidos entre 21 personas, que definió como que "esto parece la planta de un hotel".

"Ofréceme unos mínimos"

La joven explicó que ha visto "muchísimas habitaciones" que, por lo general, "están todas a precios pues de 500 euros o 600 euros mensuales". Sin embargo, señaló que, por esos precios, "he visto habitaciones que no tienen ni ventana".

"Parece que ver la luz del sol ya es un lujo ¿no? en vez de un derecho mínimo de una persona", añadió. Además de habitaciones sin ventanas, también encontró "habitaciones muy pequeñas donde apenas entra una cama".

"Muchas habitaciones ni siquiera tienen armario, te ponen una percha como si fuese una tienda y con cuatro perchas esperan que cuelgues toda la ropa", relató. Con esto, denunció que "hombre ya que voy a pagar 600 euros por una habitación, ofréceme unos mínimos".

Aunque ya con esto todo parece sacado de un libro de ficción, Codreanu continuó añadiendo situaciones absurdas: "he visto pisos de compartir con ocho o nueve personas y a lo mejor un baño o dos".

No obstante, la joven valenciana llegó a ver "un piso compartido entre 21 personas que parece esto la planta de un hotel"; sin embargo, agregó que "creo que ha sido un caso excepcional".

Ahora bien, además del tiempo invertido en la misión de conseguir un piso, Codreanu también ha perdido dinero, ya que fue víctima de una estafa inmobiliaria por 800 euros.

María Codreanu junto a Andrea Ropero en su entrevista para 'El Intermedio'

"Me mandaron vídeos con una foto del DNI, recibos del dinero que yo iba enviando, justificantes bancarios que luego resultaron ser falsos...", comenzó a relatar la estudiante de máster.

A esto sumó que el propietario también le había asegurado que tenía un gestor que se encargaba de todo, depositaron hasta la fianza e incluso le dieron una fecha para ver la habitación, asegurándole que si no era de su agrado le devolvían el dinero: "Luego resulta que todo fue una mentira".

De esta forma, la joven estudiante comentó que para resolver esta crisis "se regulen los precios o se ofrezcan alojamientos para estudiantes, pero no las residencias que te piden 1.200 euros al mes por una habitación compartida, tendría que haber residencias tal vez más públicas".

Añadió que, por ejemplo, en su caso, que es una alumna con notas estelares, considera que sería justo que se tuviesen en cuenta los expedientes académicos, ya que "por mucho mérito académico que tengas, si tienes una barrera económica, es difícil seguir estudiando donde quieres".