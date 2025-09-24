Un joven español en Estados Unidos: “Puedes ganar hasta 10.000 dólares trabajando como camarero”

Montaje de Iñigo Beraza con un cajero de EEUU en una imagen creada con IA.

Tierra de oportunidades. O el sueño americano. Así se han definido en muchas ocasiones las oportunidades que se dan en Estados Unidos. Dicho de otra manera, cualquier persona, sin importar su origen, puede alcanzar sus sueños. Eso sí, con esfuerzo y dedicación.

Una de esas personas que ha dado el salto a las tierras del Tío Sam es Íñigo Beraza. Y ha contado su experiencia a través de TikTok. “Trabajamos 12 horas al día seis días a la semana”, relata en la red social

Asimismo, ha indicado que trabajando de camarero, socorrista o en un supermercado, se pueden conseguir de 4.000 a 6.000 dólares mensuales. “Tengo un amigo aquí que trabaja de camarero y gana hasta 10.000 dólares mensuales con los tips, con las propinas”, añade.

La entrada a Estados Unidos

Son varios los vídeos en los que este joven español relata sus diferentes experiencias en EEUU. En uno de ellos relata cómo fue su aterrizaje.

“En mi caso, yo he venido con una agencia con lo cual, por 1.800 euros, te encuentra un trabajo, un lugar donde vivir y un seguro médico para toda tu estancia”, comenta.

Y añade: “Esta agencia te ofrecerá diferentes destinos, determinando el tipo de trabajo, del lugar donde vas a vivir y las condiciones. Es decir, el salario que vas a tener, lo que tendrás que pagar por la renta de la casa y demás”.

Dicha agencia también ayuda a la hora de conseguir el visado. En su caso, del tipo J1, para estudiantes. El único requisito es estar cursando una carrera o un grado superior.

“En el proceso de entrada te harán una entrevista para determinar tu nivel de inglés y si eres apto para ir a Estados Unidos a trabajar. No te preocupes porque este nivel es basiquísimo”, prosigue.

Y continúa: “Con que les demuestres que estás motivado y que tienes ganas de aprender será suficiente. Luego está el tema del segundo trabajo si quisieras ganar más dinero”.

Segundo trabajo

En otro de sus vídeos, Beraza cuenta cómo es su trabajo, o mejor dicho, sus dos trabajos. En el primero, trabajando como reponedor en un supermercado de 8:30 a 14:30. El segundo, en otro súper diferente, de 16:00 a 22:00 horas, como cajero.

“Trabajamos 12 horas al día seis días a la semana, libramos un martes o un miércoles que justo te da para descansar, para hacer la compra o para lo que fuera”, explica Íñigo.

A continuación, da respuesta a quien parece estar harto de tantos comentarios de gente que trabaja fuera de España y que gana “7.000 dólares al mes limpiando escaleras”.

“Puedes ganar ese dinero y más, porque lo he visto con mis propios ojos”, es su respuesta. Y pone como ejemplo el del amigo que trabaja de camarero y gana hasta 10.000 dólares mensuales con las propinas.

Para concluir, remarca que “sí, hay que trabajar muy duro y dormimos lo justo. Adelgazamos porque comemos mal, pero se puede hacer”.