Un trabajador, sobre la situación actual de España: "Me gasté 15.000€ en formación para reponer galletas"

Los trabajadores universitarios, con grado y máster en su currículo, afrontan una dura realidad: estudiar no es sinónimo de ascender en el ascensor social. Ya no es suficiente con ir a la universidad.

Según Eurostat, España es el país de la Unión Europea con la tasa más alta de trabajadores sobrecualificados con un 35%. Es decir, aquellos empleados que han estudiado carreras universitarias y que desempeñan trabajos no cualificados.

Un ejemplo concreto es el de Romén, un creador de contenido que ha desvelado que durante su etapa como estudiante se ha gastado "15.000 euros en formación para acabar en un Carrefour reponiendo galletas, trabajando 12 horas, a turno partido y con un sueldo de 1.500 euros".

Universitarios trabajan de dependientes

En un vídeo en su cuenta de TikTok (@cazadordetrabajo) ha relatado que, a pesar de contar con una carrera universitaria, un máster y un curso de director de seguridad por el que tuvo que pagar 3.000 euros, no ha encontrado un trabajo acorde con su formación en España.

"A mí no se me caen los anillos por trabajar reponiendo galletas o repartiendo paquetes, pero quiero tener una vida digna", afirma este canario, que lleva cuatro años viviendo y trabajando en el extranjero, mientras muestra sus certificados académicos.

Además, aunque la demanda de trabajadores en oficios manuales ha aumentado, sostiene que incluso "aprendiendo un oficio como soldador o fontanero, cobras peor que en el resto de Europa".

Por lo tanto, su recomendación es clara: aprender idiomas y buscar trabajo fuera de España. "Juventud española, si me están escuchando, estudien idiomas para irse de España porque esto es una p... estafa", manifiesta Romén.

Y añade: "Si vas a pagar miles de euros en un máster o en una universidad y no tienes contactos, no tienes un enchufe, olvídate porque eso es tirar el dinero a la basura".

Además, el salario depende en gran medida de los estudios cursados. Según la Fundación CYD, la base media de cotización anual del sector de la Informática supera los 32.000 euros, mientras que en Ciencias, Artes y Humanidades no alcanza los 25.000 euros.

Salarios en el resto de Europa

El vídeo de este trabajador ha generado más de 500 comentarios de usuarios que comparten su experiencia en cuanto a la relación entre sus estudios y su salario en España.

De hecho, una mujer ha respondido al vídeo recalcando que su familia lleva 14 años en Noruega con "casitas propias, trabajos estables y conciliación familiar con nuestros tres hijos".