Una pareja de españoles que vive en Australia, no se corta: “Por 12 horas cobramos más de 10.000 euros al mes”

Una pareja de españoles se mudó a Australia y comenzaron a trabajar hace más de un año durante la temporada del algodón. De esta forma, a través de su canal de YouTube, Fake Gurus, compartieron su experiencia laboral en este país.

La pareja, @lega.wave y @ccamimaggi, resaltó que, a pesar de que su trabajo no contaba con mucho esfuerzo físico, sí era necesario un esfuerzo a nivel psicológico, ya que consiste en un trabajo muy monótono.

Ahora bien, a pesar de trabajar jornadas laborales mucho más largas de lo que es habitual en España, el dinero que cobran mensualmente por ello es de 10.332,72 euros, que en dólares australianos supone 18.400 dólares.

"Muchos días sin casi descanso"

La pareja ya lleva 5 años en Australia y han ido documentando su experiencia; no obstante, comenzaron hace más de 1 año a trabajar en la temporada del algodón. En el momento del vídeo, publicado en el año 2024, tan solo llevaban medio año en dicha profesión.

A modo de contexto, la temporada del algodón supone todo el ciclo de siembra y cosecha de algodón desde septiembre hasta marzo o abril, en los meses más cálidos.

De esta manera, comentaron en el vídeo que "el trabajo es bastante simple y nada físico". Así, su labor diaria consistía en conducir tractores para descargar los camiones de carga y los vehículos hechos para "ordenar el algodón en diferentes almacenes".

"El mayor esfuerzo es psicológico ya que son muchos días haciendo lo mismo prácticamente sin descanso", continuaron exponiendo.

Ahora bien, manifestaron que "solemos trabajar 12 horas y nos pagan a 32 dólares australianos (17,97 euros) las primeras 7 horas y media".

"Luego 45 dólares australianos (25,27 euros) las siguientes 2 horas y el resto 58 dólares australianos (32,57 euros)", calcularon los españoles.

De esta forma, y sacando cálculos, cada uno gana mensualmente "unos 10.000 dólares australianos (5.615,61 euros)". Esto entre ambos supone unos "20.000 dólares australianos (11.231,22 euros)".

Ahora bien, agregaron que "restamos unos 1.600 dólares australianos (898,50 euros) que gastamos entre alquiler, comida y gasolina, por lo que trabajando 12 horas ahorramos un total de 18.400 dólares australianos (10.332,72 euros)".

A pesar de que los salarios en Australia son considerablemente más altos, dependiendo del lugar de residencia, el coste de vida también es más alto. De hecho, el coste de vida en España es hasta un 29% más barato.

Sin embargo, Australia tiene varias facilidades como visados, como la Work and Holidays Visa, para estudiantes o personas que vayan a trabajar al país una temporada.

En vista de esta facilidad, son muchos los españoles que, al no conseguir hacer frente al coste de vida en España, optan por irse a Australia, donde consiguen trabajos poco cualificados, con altos sueldos y con posibilidad de ahorrar, si se vive de manera mucho más sobria o minimalista.