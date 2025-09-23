Ignacio de la Calzada (35 años), abogado laborista: "Tu empresa puede despedirte por trabajar horas extra"

En España, las horas extra forman parte del día a día de miles de trabajadores. Ya sea por cumplir plazos, mostrar compromiso con la empresa o, simplemente, para intentar engordar la nómina a fin de mes, muchos alargan su jornada más allá de lo pactado en el contrato.

Sin embargo, lo que a primera vista parece un gesto de responsabilidad o un modo de obtener un ingreso adicional, puede convertirse en un arma de doble filo.

El abogado laborista Ignacio de la Calzada, también conocido como Un tío legal, advierte que trabajar más horas de las permitidas y hacerlo sin autorización expresa de la empresa, puede acabar en despido.

El riesgo de las horas extra

No se trata de un escenario teórico. Según explica, cada vez más compañías están recurriendo a esta vía para justificar la salida de trabajadores que no cumplen con las normas internas.

Más allá del cansancio físico que pueda suponer, las horas extra no siempre se traducen en un beneficio económico.

En muchos casos, ni se pagan ni cotizan a la Seguridad Social. Esto supone una pérdida a medio y largo plazo para el trabajador.

Además, ese tiempo invertido en cualquier puesto de trabajo, tampoco genera ningún tipo de protección legal frente a un despido.

"La cuestión es que si te despiden a la primera, no sería un despido improcedente porque sería desproporcionado", señala.

Lo que dice la ley

La normativa española establece que las horas extra deben ser voluntarias, limitadas y, por supuesto, retribuidas o compensadas con descansos equivalentes.

No obstante, en la práctica, muchos trabajadores las realizan sin autorización formal. Y aquí está la clave.

La empresa puede considerar esa actitud como una desobediencia a las órdenes recibidas. "Si existen varios avisos de que no hagas horas extra o vengas fuera de tu horario laboral, puede tener ciertas implicaciones negativas", puntualiza el experto.

Es decir, la compañía debe dejar constancia de que el trabajador no está autorizado a realizar esas horas adicionales.

A partir de ese momento, la insistencia puede dar pie a sanciones que, acumuladas, llevan a la anulación del contrato.

"En definitiva, sí te pueden despedir si trabajáis más de la cuenta y nadie os lo ha pedido con anterioridad", puntualiza el experto.

Ignacio de la Calzada acumula más de una década de experiencia en derecho laboral, y desde marzo de 2020, comparte sus conocimientos a través de su canal de YouTube, donde asesora a trabajadores y empresas sobre sus derechos y obligaciones.