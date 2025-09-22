Un lavaplatos español, rotundo sobre lo que gana en Suiza: "Puedo ahorrar y emprender sin que me quiten la mitad"

Muchos españoles, desesperados por la falta de oportunidades en el país, deciden emigrar en busca de un futuro mejor y de prosperar en el extranjero. Una de las opciones más populares es Suiza, país conocido por sus altos salarios y por sus ventajas fiscales.

Pablo Casas es un ejemplo de otro español más que decidió arriesgar y mudarse al país helvético para mejorar su situación económica. Trabaja como lavaplatos en una estación de esquí y gana alrededor de 3.000 euros al mes, el salario más bajo en Suiza.

Sin embargo, el gran objetivo de su aventura es conseguir el dinero suficiente "para poder ahorrar y emprender sin que me quiten la mitad", en alusión a los elevados impuestos que, según él, se recaudan en España.

Uno de los países más ricos de Europa

Aunque sea el segundo país más rico de Europa detrás de Luxemburgo, su inconveniente más notable es que no es miembro de la Unión Europea, por lo que los trámites burocráticos son más tediosos.

En cambio, según el Centro de Competitividad Mundial (WWC en sus siglas en inglés), el país helvético ocupa el tercer puesto mundial en la creación y mantenimiento de un ecosistema de competitividad.

En este contexto, Pablo, tras haber ahorrado una cantidad considerable, ha lanzado una marca de perfumes con la que busca convertirse en un emprendedor de éxito. "Hay meses en los que ha podido invertir más de 2.000 euros en mi marca", revela el empresario.

Además, a pesar de la dureza de trabajar hasta 11 horas al día y emprender en paralelo, se muestra convencido de que "mientras siga pudiendo invertir tanto dinero en un proyecto personal, voy a seguir así y voy a estar lejos de España".

De hecho, afirma que "si estos perfumes existieran en España, en vez de tres tendría uno y medio, porque el otro y medio sería para Hacienda".

Sin embargo, admite que es complejo vivir en el extranjero y hacer frente a la nostalgia de estar lejos de la familia y los amigos. "Estoy triste de tener que abandonar un país al que amo, a mis amigos y mi hogar; de estar lejos de tu familia y que no puedan venir a darte un abrazo", confiesa.