José Antonio, empleado de la construcción, sobre la falta de trabajadores: “No está de moda, pero cobramos muy bien”

Montaje con José Antonio Beas, gerente de una empresa de grúas y hombres en una construcción Gemini

La falta de trabajadores en la construcción es uno de los principales problemas de este sector en la actualidad. Esto, además, choca con un momento en el que hay una importante escasez de vivienda y hace falta construir más.

José Antonio Beas, gerente de una empresa de grúas, explicó las claves detrás de esta falta de personal, dejando entrever también cierta extrañeza, ya que el de las grúas es un trabajo "con buenas condiciones".

Así, el gruista explicó en La mirada crítica que existe una importante falta de trabajadores jóvenes en el negocio de las grúas, aprovechando también para llamar a "quienes no quieran seguir estudiando" a unirse a este mundo.

"Ocho horas y un buen salario"

El gerente comentó que en su empresa no hay mucha gente joven en la plantilla: "Ahora en mi empresa el más joven, y solo tengo uno, tiene 29 años y el siguiente ya tiene 35 y de ahí para arriba".

Con esto, también expuso que de los trabajadores del sector "no conozco a nadie que sus hijos sigan sus pasos".

Añadió sobre los motivos detrás de esta falta de gruistas que "se junta un poco todo, que hay un 'boom' de la construcción y que efectivamente faltan profesionales; ahora la gente joven no está acudiendo a este sector".

Viendo este panorama, surgen preguntas de cuál será el motivo de esta falta de trabajadores: malas condiciones laborales, bajos sueldos... Beas contestó que "yo pienso que es que no está de moda".

Manifestó sobre las condiciones laborales que "si el salario medio en España es de 1.800 euros, lo que se cobra aquí está por encima, pero con creces, de lo que se cobra de media en el país, así que no es un problema de salario".

Sobre las condiciones laborales expuso que "no es como los camareros, que puedo entender que estén mal pagados y nadie quiere trabajar de eso con las jornadas tan largas que tienen, pero aquí se trabajan 8 horas con unos salarios por encima de la media".

Sin embargo, es cierto que el trabajo de los gruistas tiene un "componente de riesgo" importante, ya que tienen que subir a estas torres a varios metros de altura.

"Hay un componente de peligro, que tienen que subirse a 40 metros o 50 metros a trabajar, aunque van con todas las medidas de seguridad, es decir, van anclados con arnés y hacen cursos de prevención de riesgos; de hecho, accidentes en nuestro sector hay pocos", comunicó.

José Antonio Beas en el programa 'La Mirada Crítica' Telecinco

Con esto, agregó que "la realidad es que los jóvenes están tirando por otros sectores". No obstante, aprovechó la oportunidad para hacer un llamamiento: "Me gustaría aprovechar para animar a aquellos que no quieran seguir estudiando".

"No solo existen las grúas torres (de 40 metros), también hay camiones grúa y autopropulsadas. Todos necesitamos personal", concluyó José Antonio Beas.