Jesús Alonso (62), inversor, sobre la falta de mujeres en las empresas: "Si solo son hombres, lo van a hacer peor"

En muchas empresas, los puestos de dirección siguen estando ocupados principalmente por hombres. Una falta de diversidad que, según muchos expertos, puede afectar la manera en que se toman decisiones y los resultados económicos de las compañías.

Y es que tener equipos formados por hombres y mujeres ayuda a cubrir mejor las necesidades de los clientes, que también son variados.

Así lo explica Jesús Alonso, inversor de 62 años, quien sabe que la diversidad en los equipos directivos es importante por razones lógicas y de mercado.

Alonso compara la situación con un ecosistema natural y es que "si lo ves desde el punto de vista científico, habría que pensar en las empresas como en la naturaleza. Entonces, al final hay un ecosistema que tiene unas leyes".

Según Alonso, los equipos deben reflejar la diversidad de los consumidores. "Tú tienes un mercado, y ahí hay consumidores que son hombres y otros mujeres. Da igual lo que hagas. La empresa tiene que tener gente pensando que sean hombres y mujeres, porque como a los que les vas a vender los productos o servicios son hombres y mujeres, si solo son hombres, lo van a hacer peor. Una cuestión de lógica cartesiana", explica el experto.

Las empresas con equipos más diversos tienden a tener más creatividad, mayor capacidad para anticipar las necesidades del mercado y menos riesgo de cometer errores por visión limitada.

La diversidad en los puestos directivos también refleja la composición del personal y del mercado. Las mujeres representan una parte importante de la fuerza laboral y del consumo, por lo que incluirlas en los equipos de decisión permite a las empresas ajustar sus productos y servicios a toda la población.

Así, para empresas de cualquier tamaño, contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres en la dirección puede mejorar la planificación estratégica, la innovación y la relación con los clientes.

Así, parece que la evidencia sugiere que la diversidad de género en la gestión no solo es un asunto de igualdad, sino también una herramienta para mejorar la eficiencia y los resultados económicos.