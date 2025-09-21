Javier Díaz (67), economista, no se corta: "Los sueldos en España no suben porque muchos trabajadores producen poco"

Muchos ciudadanos españoles tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, ya que con el paso de los años los salarios no han crecido al mismo ritmo que lo ha hecho el coste de la vida en el país, haciendo que para muchos sea todo un desafío llegar en positivo al último día del mes.

En un momento actual en el que la vivienda está cada vez más cara, tanto en alquiler como en compraventa, una cesta de la compra que sigue encareciéndose y otros servicios y productos que también tienen tendencia al alza, la preocupación no deja de crecer.

Si bien es cierto que los sueldos han aumentado, también lo ha hecho el coste de la vida, lo que es un gran problema para gran parte de la ciudadanía, especialmente para los más jóvenes, que, aunque tengan un trabajo, no pueden acceder a una vivienda en muchos casos.

A esta situación se ha referido el economista Javier Díaz-Giménez, que ha hablado abiertamente de los sueldos bajos en España, además de dejar claro cuál es el motivo que, en su opinión, hace que no suban los salarios como podrían hacerlo.

El habitual colaborador de La Sexta Xplica no ha tenido reparo alguno a la hora de hablar de esta situación, en la que muchos trabajadores españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, y lo relaciona con la productividad.

"El máximo salario que te pueden pagar es el valor de tu productividad. Nadie te va a pagar un euro más. Me da igual que pongas el salario mínimo en 1.200, en 1.600 o en 3.000", asegura el experto, con unas palabras que han generado cierta polémica.

Díaz-Giménez continúa recalcando que "nadie te va a contratar y te va a pagar por encima de tu productividad. Y el mínimo salario que te pueden pagar es tu coste de oportunidad", advirtiendo así a todos los trabajadores.

La culpa de los salarios bajos

Javier Díaz-Giménez ha explicado el motivo por el que considera que la culpa de que haya salarios bajos es de los propios trabajadores, y para que se entienda mejor ha explicado en qué consiste el "coste de oportunidad" al que hace referencia en su intervención.

"Tú coges a un futbolista y no le puedes pagar menos de una millonada porque coge y se va a otro club y le pagan esa millonada. Con lo cual, todo el mundo que quiera contratar a una estrella deportiva, le tienes que pagar una millonada porque ese es su coste de oportunidad", ejemplifica el experto en finanzas.

Tras explicar este término, ha profundizado en las razones que han llevado a que no suban los salarios en España, o al menos a que no lo hagan al mismo ritmo que se encarecen los productos y servicios de los que disfrutamos en nuestro día a día.

El economista echa la culpa a la productividad de muchos españoles, que "es muy baja y su coste de oportunidad también es muy bajo", encontrando así la explicación a que los salarios no aumenten.

Pese a todo, asegura que hay aspectos que se deben valorar más allá de los salarios, como son los seguros sociales de los que se puede disfrutar en nuestro país, al disfrutar de un "estado de bienestar estupendo, caro, pero fantástico", que ayuda a llegar a fin de mes.

Gracias a estos seguros, recalca que es posible estar protegido frente a diferentes tipos de riesgos, desde el desempleo a los problemas de salud, pasando por la educación escolar de los hijos. Y concluye su exposición indicando que, pese a que a muchas personas cuesta llegar a fin de mes, "siguen siendo unas vidas magníficas".

El SMI y el aumento del coste de vida

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España en 2025 se sitúa en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a un total de 16.576 euros brutos anuales, tras la subida del 4,41% con respecto al SMI del pasado año 2024.

A pesar de esta subida, numerosos estudios indican que la cesta de la compra es, hoy en día, un 16% más cara que en 2021. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informa que, en los cuatro últimos años, los alimentos han subido en total un 33%.

Además, hay que sumar la tendencia al alza en los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, así como en servicios como la luz o el agua, que han sufrido un gran aumento. De esta manera, aunque los precios han ido subiendo, no lo hacen al mismo ritmo que el coste de vida y esto es un problema para muchos ciudadanos.

Por otro lado, no hay que obviar que hay algunos meses que son considerados más "caros" que otros, aunque dependen de las circunstancias y características de cada familia, siendo habitual que el mes de enero se considere uno de los momentos económicos de mayor dificultad.

En este caso viene dado frecuentemente por todos los gastos de la Navidad, pero la verdadera "cuesta de enero" es, para muchos, septiembre, ya que tras la vuelta de las vacaciones llega la "vuelta al cole" en las familias con menores de edad, con todo lo que ello implica.

En ese momento del año hay que hacer un importante desembolso económico en libros, uniformes y material escolar, haciendo temblar la economía familiar.